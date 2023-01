The Last of Us keräsi jätti­yleisön – jopa Game of Thrones jäi taakse

The Last of Us on HBO:n kolmanneksi suurin debyytti Yhdysvalloissa viimeisen 13 vuoden aikana.

Tv-sarjakeskustelua on viime päivät dominoinut HBO:n The Last of Us, joka perustuu samannimiseen PlayStation-peliin. Yhdysvalloissa ensimmäinen jakso esitettiin sunnuntai-iltana, ja Suomessa sarjaa pääsi katsomaan HBO Maxin kautta maanantain puolella.

Variety kertoo ensimmäisen jakson keränneen Yhdysvalloissa jättiyleisön, sillä Joelin ja Ellien tarinan alkua seurasi 4,7 miljoonaa katsojaa. Se on HBO-sarjojen kolmanneksi korkein debyytti Yhdysvalloissa viimeiseltä 13 vuodelta.

Edelle yltävät vain House of the Dragon ja Boardwalk Empire. House of the Dragonin avausjaksoa katsoi viime kesänä lähes 10 miljoonaa yhdysvaltalaiskatsojaa, kun taas Boardwalk Empiren ensiesitys keräsi 4,8 miljoonaa katsojaa vuonna 2013.

The Last of Us jätti taakseen muun muassa Game of Thronesin, True Detectiven, Westworldin, Chernobylin, Successionin ja Euphorian.

Sarjan vastaanotto on ollut huimaava: IMDB-arvosana on 45 000 arvion jälkeen häkellyttävät 9,4/10. Eri keskustelualustoilla palaute on ollut ylivoimaisen positiivista.

Arvostettu ja lukuisia palkintoja pokannut peli on itsessään jo elokuvamainen kokemus, minkä takia odotukset tv-version osalta olivat korkealla. Vastaanoton perusteella odotukset on lunastettu.

Ilta-Sanomien arviossa sarjaa tituleerattiin HBO:n seuraavaksi jättihitiksi, joka kietoo lumoihinsa niin pelaajat kuin pelistä tietämättömät. Upeiden roolisuoritusten lisäksi peli tarjoaa brutaalin ja tunteikkaan tarinan. Kausi koostuu yhdeksästä jaksosta, jotka julkaistaan viikoittain yksi kerrallaan.