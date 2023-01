Dungeons & Dragons -fanit raivoissaan omistajan suunnitelmista – jo 66 000 on alle­kirjoittanut vetoomuksen

Dungeons & Dragons -fanit ovat ymmällään roolipelin omistajan suunnittelemista muutoksista.

Suositun Dungeons & Dragons -pöytäroolipelin eli D&D:n takana oleva Wizards of the Coast -yritys on joutunut somemyrskyn keskelle.

Gizmodo uutisoi yhtiön tulevista suunnitelmista, jotka selvisivät vuodetun asiakirjan kautta. Gizmodon mukaan yhtiön vuonna 2000 julkaiseman Open Gaming Licensen eli OGL:n tuleva uusi 1.1-versio sisältää muutoksia, jotka rajoittavat muun muassa kaupallistamista sekä antavat yhtiölle vallan irtisanoa lisenssin kuukauden varoitusajalla ilman syytä.

Fanit ovat repineet pelihousunsa yhtiön yllättävän suuntamuutoksen takia. Gizmodon mukaan fanien yllättävä nettiraivo sai Wizards of the Coastin lykkäämään uuden lisenssin julkistamista toistaiseksi.

Wizards of the Coast julkaisi kohun noustua kirjoituksen, jossa lisenssimuutoksia perustellaan D&D-brändin suojelemisella siltä varalta, jos joku haluaisi väärinkäyttää sitä esimerkiksi vihamielisen sisällön parissa. Lisäksi yhtiö haluaa lisenssin olevan faneja, pelaajia ja sisällöntuottajia varten eikä vain rahaa ajattelevia suuryhtiöitä.

– Reaktioiden perusteella on selvää, että heitimme ykkösen (huonoin mahdollinen nopanlukema D&D:ssä). On tullut selväksi, ettemme pysty pitämään kiinni näistä tavoitteista samalla, kun pysymme uskollisina periaatteillemme, blogissa todetaan.

Nykyinen OGL-lisenssi (1.0a) sallii kenen tahansa käyttää osaa D&D:n sisällöstä – kuten sääntöjä, yleisiä pelimekaniikkoja ja hahmoluokkia – esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa. Lisenssin pohjalta on luotu lukuisia kaupallistettuja podcasteja, web-sarjoja, videopelejä sekä esimerkiksi uusia pöytäroolipelikampanjoita.

Gizmodon näkemä versio OGL 1.1:sta velvoittaa yrityksiä muun muassa raportoimaan liikevaihtonsa Wizards of the Coastille ja maksamaan rojalteja tietyn summan ylittyessä. Uusi lisenssi myös kieltää lohkoketjuteknologiaan perustuvat tuotteet sekä jyrää kaikki aiemmat lisenssisopimukset.

Wizards of the Coast sanoo blogissaan poistaneensa rojalteja koskevan osuuden tulevasta lisenssistä.

Lue lisää: Klassikkopeli julkaistiin Commodore 64:lle – näyttää paremmalta kuin pc:llä!

Alkuperäinen lisenssi ei asettanut rajoituksia sille, millaista sisältöä kolmannet osapuolet saavat tehdä D&D:n ympärille. Uusi versio kieltää suoraan videot, virtuaaliset lautapelit ja kampanjat, videopelit, sovellukset, novellit ja esimerkiksi musiikkiesitykset.

Suunnitelmien mukaan myös yhtiöllä on täysi oikeus irtisanoa lisenssisopimus kenen kanssa tahansa 30 päivän varoitusajalla.

Uuden lisenssiversion (1.1) astuessa voimaan se korvaisi kaikki aiemmat versiot. Jatkossa kaikki myyntiin laitettava sisältö pitäisi tehdä 1.1-ehtojen mukaisesti. Varsinkin tämä on kismittänyt faneja, sillä nykyinen avoin ja reiluna pidetty lisenssi on ollut käytössä jo 20 vuotta.

Fanit ovat nousseet barrikadeille erityisesti Redditissä, jossa D&D-alue on täyttynyt keskusteluista liittyen lisenssipaljastukseen. Moni on jo valmis heittämään hanskat tiskiin pöytäpelin osalta. Harvalla on uskoa siihen, että uusi lisenssi olisi reilu kaikille osapuolille nykyisen tavoin.

Eräs jatkossakin avoimen lisenssin kannalla oleva vetoomus on jo saanut 66 000 allekirjoitusta. Jopa kymmenientuhansien uskotaan peruneen maksullisen D&D Beyond -palvelun tilauksensa, minkä johdosta sivusto ruuhkautui ja lakkasi hetkellisesti toimimasta.

OGL on yksi suurimmista syistä D&D-brändin nykysuosioon, sillä erilaiset lisenssiin perustuvat kampanjat ja podcastit ovat varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana nostaneet pelin suosiota. Maailmanlaajuisesti D&D:tä on pelannut jo yli 50 miljoonaa pelaaja.

Wizards of the Coastin kilpailijat ovat jo haistaneet veren. Sekä Kobold Press että Paizo ovat ilmoittaneet aikeistaan luoda omat, täysin uudet pöytäroolipelisäännöt ja ohjeistukset. Molemmat yhtiöt alleviivaavat ilmoituksessaan uusien luomusten olevan tulevaisuudessa kaikkien käytössä.