IS selvitti: Täältä voit ostaa nyt Playstation 5:n

IS selvitti, mikä on himoitun PlayStation 5:n saatavuus juuri nyt Suomessa.

PlayStation 5:n ostaminen on yhä hankalaa, vaikka julkaisusta on jo reilut kaksi vuotta.

Sony ilmoitti kuun alussa pidetyillä CES-teknologiamessuilla PlayStation 5:n myyneen reilun kahden vuoden aikana 30 miljoonaa kappaletta.

Samalla yhtiö ilmoitti huippusuositun konsolin saatavuuden parantuneen niin paljon, että konsolia pitäisi löytyisi jatkossa myös jälleenmyyjien varastosta kasvavissa määrin.

Mutta mikä on konsolin saatavuustilanne nyt Suomessa? Ilta-Sanomat selasi suosituimpien jälleenmyyjien verkkokaupat.

Verkkokauppa.coM ottaa tilauksia vastaan paketissa, jossa on levyasemallinen versio ja God of War Ragnarök -peli. 670 euroa maksavan paketin toimitus tapahtuu arviolta viikolla 8–9.

Elisa myy verkkokaupassaan 680 eurolla pakettia, jossa on konsolin levyasemallinen versio sekä GoW: Ragnarök. Kirjoitushetkellä pakettia on yhä saatavilla.

Gigantti myy PS5:ttä neljässä versiossa, joista kolmessa on levyasemallinen versio konsolista. Kaksi mallia saa kotiin arviolta jo tammikuussa, mutta kahden muun toimitusaika menee maaliskuulle. Pakettien hinnat ovat 580–700 euroa, ja ne kaikki ovat tilattavissa uutisen kirjoitushetkellä.

VPD myy PS5:n digiversion ja Ragnarökin sisältävää pakettia hintaa 590 €. Kirjoitushetkellä paketin saa vielä tilattua toimitusajalla 31.1.

Telian verkkokaupan kaikki kuusi konsolipakettia ovat loppuunmyytyjä. Operaattori ei ota vastaan ennakkotilauksia tai kerro arvioita tuleville erille.

PoweRIN verkkokaupan kaikki vaihtoehdot ovat kirjoitushetkellä loppuunmyytyjä, mutta konsoli on ollut ostettavissa muutamaan otteeseen tammikuun aikana. Myynnissä on ollut pelin sisältäviä paketteja.

DNA:n verkkokaupan valikoimasta konsolia ei löydy lainkaan.

Veikon Koneen valikoimasta PS5-konsolia ei myöskään löydy.

Cdonin valikoimasta löytyy viisi eri vaihtoehtoa konsolista. Kaikki ovat tilattavissa, mutta hinnat ovat 600–800 euron väliltä.

Vaikka konsolin saatavuus verkossa on heikko, voi sen löytää kuitenkin hyvällä tuurilla myös myymälästä. Ainakin Elisa, Power ja Gigantti ovat kaikki myyneet konsolia valikoiduissa myymälöissä jo tammikuun aikana.

Verkkokauppojen ilmoittavien toimitusaikojen perusteella konsolista on tulossa isompia eriä nyt tammikuun lopulla, mutta myös maaliskuun alussa. Tällöin kannattaa myös katsoa verkkokauppojen saldoja, jos on konsolin perään. Joissain tapauksissa varastosaldot saatetaan nimittäin päivittää vasta kun konsolit on saatu varastoon asti.