Main ContentPlaceholder

Esports

Uusi HBO-sarja sai netin lääpälleen: IMDB-arvosana 9,5/10 – ”Vaimoni on koukussa”

The Last of Us on alkuvuoden puhutuin tv-tapaus.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Pedro Pascal näyttelee Joelia, joka on sarjan toinen päähenkilö.