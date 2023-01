Jimi ”Jimpphat” Salon poikkeuksellinen lahjakkuus ei ole jäänyt huomaamatta. Kommenttia tuli esimerkiksi supertähti Nikola ”NiKo” Kovačilta.

Suomalainen Jimi ”Jimpphat” Salo on ollut jo hetken aikaa yksi kuumimmista Counter-Strike-lupauksista, mutta viimeistään tänä vuonna katseet kohdistuvat entistä enemmän 16-vuotiaan suorituksiin.

HLTV.org pyytää jokaista vuoden parhaat pelaajat -listalleen valittua 20 pelaajaa nimeämään yhden tulevaisuuden tähden. Valintoja kutsutaan bold predictioneiksi, ja niitä seuraa kiinnostuneena laaja joukko.

Maailmantähdet Nikola ”NiKo” Kovač ja Helvijs ”broky” Saukants nimesivät suomalaislupauksen. Kovač ja Saukants eivät antaneet perusteluja Salon valintaan, mutta luotto on selvästi kova. Kovač ja Saukants olivat viime vuoden viidenneksi ja kuudenneksi parhaat pelaajat.

Salo oli kolmanneksi eniten valittu nuori lupaus yhdessä 18-vuotiaan Aleksandr ”KaiR0N-” Anashkinin kanssa. Edelle ylsivät ainoastaan keskiviikkona 18 vuotta täyttävä Lucas "nqz" Soares (3 valintaa) ja 18-vuotias Danyyl ”headtr1ck” Valitov (7 valintaa).

Valitov siirtyyi joulutauon aikana Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamaan Ninjas in Pyjamasiin, Anashkin puolestaan Virtus.prohon ja Soares kuuluu tunnettuun 00 Nationiin.

Syksyllä vasta 17 vuotta täyttävä Salo pelaa MOUZ NXT -akatemiajoukkueessa, josta on ponnistanut huipulle jo useampi nimi. Salo on edustanut MOUZ NXT:tä nyt reilut puoli vuotta. Hän on viime aikoina ollut joukkueensa selvä ykköstähti 1,19:n ratingilla.

Jimi Salo on ollut monta vuotta jo nouseva nimi Suomessa, jossa hän edusti Conquer Gamingia ennen siirtoaan MOUZ NXT:n riveihin.

Syy Jimi Saloon kohdistuvaan pitkäaikaiseen ja poikkeukselliseen kiinnostukseen johtuu hänen isoveljessään eli Jere ”sergej” Salosta. Entinen ENCE-tähti valittiin koko maailman 13. parhaaksi pelaajaksi vuonna 2019.