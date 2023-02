Netflix-tilaajille iloinen yllätys: Viiden tähden peli on ilmainen

Netflix-tarjoaa asiakkailleen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge -peliä.

Netflix on lisännyt pelivalikoimaansa todellisen helmen: Turtles-sarjan uusimman ja myös parhaan pelin eli Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revengen.

Lajityyppi on klassinen beat ’em up, jossa mätkitään turpaan erilaisia vastustajia sivuttain kulkevissa kentissä. Aina välillä vastaan tulee enemmän haastetta tarjoava pomotaistelu.

Pelissä on tarinatila, mutta pahiksia voi mätkiä turpaan myös vapaasti arcade-tilassa. Vaikeustasoja on kolme, joten peli sopii niin aloittelijoille kuin lajityypin konkareille. Netflixin esittelysivun mukaan mobiiliversio tukee peliohjaimia ja siinä on nettimoninpeli.

Leonardon, Raphaelin, Donatellon ja Michelangelon lisäksi käytettävissä on mestari Tikku, toimittaja April O’Neil ja Raphaelin ystävä Casey Jones, jonka saa käyttöönsä peliä pelaamalla.

Ilta-Sanomien arviossa peliä kuvailtiin seuraavanlaisesti:

Vauhdikkaan pelaamisen oppii hetkessä, eikä ja mielenkiinto pysyy yllä hullunmyllyssä. Peli on rento ja reilu, hiottu ja haastava. Kyvyiltään eroavia hahmoja on seitsemän, ja kenttiä löytyy 16 kappaletta. [...] Shredder’s Revenge on paitsi kaikkien aikojen Turtles-peli, se on myös yksi parhaista beat ’em up -peleistä koskaan. Tätä pelataan vielä pitkään.

Pelin saa ladattua Netflixin mobiilisovelluksen kautta Android- ja iOS-laitteille. Sovelluksen etusivua selaamalla löytyy pelipainike, jota kautta pääsee sovelluskauppaan.

Pelaaminen vaatii aktiivisen Netflix-tilin. Pelin lataamisen jälkeen sitä voi pelata ainakin hetken aikaa ilman internet-yhteyttä, mutta käyttöoikeuden tarkistamiseksi laitetta pitää käyttää välillä internetissä.

Shredder’s Revenge on mobiiliversioiden lisäksi julkaistu pc:lle, PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Seriesille ja Nintendo Switchille. Muille alustoille peli on myynnissä kaikille kuluttajille, mutta mobiiliversio on Netflix-asiakkaiden yksinoikeus.

Metacriticissä pelin PS4-versio on saanut kriitikoilta ja pelaajilta arvosanaksi 8,5/10. Steamissa pc-version saama vastaanotto on erittäin myönteinen.