Tietokoneen ei tarvitse olla vain pelkkä musta kotelo, kuten Cooler Master osoittaa uusilla tuotteillaan.

Cooler Master esitteli CES-teknologiamessuilla hyvin erikoisia valmistietokoneita, joiden ulkonäkö jakaa varmasti mielipiteet.

Yhtiö toi messuille muun muassa Shark X -tietokoneen, jossa kone on rakennettu hain muotoisen erikoiskotelon sisään. Futuristinen hai on pystyasennossa rgb-valaistun jalustan päällä. Korkeutta koneella on peräti 63 senttiä.

Shark X on 63 senttiä korkea.

Rgb-valoja ei haikotelosta puutu.

Toinen huomiota herättänyt pc-ratkaisu on Sneaker X, jossa kotelo on muotoiltu urheilulenkkarin mukaan. Sneaker X tulee myyntiin sinisellä ja punaisella kotelolla. Sneaker X on esitelty jo aiemmin, mutta nyt se nähtiin ensimmäistä kertaa punaisella värivaihtoehdolla.

Kotelon pohjaan mahtuu 360 millimetrin vesijäähdytys. Ottaisitko pc:n mieluummin sinisenä...

.... vai punaisena?

Molemmat tuotteet perustuvat aiemmin sitten pitämään suunnittelukilpailuun. Shark X:n idea on vuodelta 2019 ja Sneaker X:n 2020. Cooler Master tuo koneet myyntiin loppuvuodesta. Koteloita ei voi ostaa erikseen.

Tilausvaiheessa valitaan osat, joita ei ole vielä paljastettu, mutta molemmissa on kuitenkin valmis vesijäähdytys sekä tuki jopa 335 millimetriä pitkälle näytönohjaimelle. Tietokoneiden alkaen-hintoja ei ole vielä paljastettu.