Jimi Salo, 16, sai kunnian, joka on myönnetty suomalaiselle vain kerran aiemmin

Jimi ”Jimpphat” Salosta povataan Suomen seuraavaa kansainvälistä CS-supertähteä.

16-vuotias suomalainen Counter-Strike-pelin huippulupaus Jimi ”Jimpphat” Salo on saanut kehuja yhdeltä pelin kirkkaimmista tähdistä.

Salon valoisaan tulevaisuuteen uskoo FaZe Clanin 21-vuotias tarkkuuskivääripelaaja Helvijs ”broky” Saukants, jonka HLTV.org nimesi viime vuoden kuudenneksi parhaaksi pelaajaksi.

HLTV.org pyytää jokaista listalle valittua 20 pelaajaa nimeään yhden niin sanotun bold predictionin eli pelaajan, jonka uskotaan lyövän läpi kuluvan vuoden aikana. Saukants nimesi Salon, joskaan ei muista poiketen antanut perusteluja.

JIMI Salo on vasta kolmas pelaaja, joka on mainittu fanien tarkasti seuraamassa veikkausosiossa. Virallisesti hän on kuitenkin vasta toinen nimetty.

Vuonna 2017 ukrainalaistähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev valitsi listalle venäläisen Denis ”electroNic” Sharipov, mutta nimesi kommentissaan myös Miikka ”suNny” Kempin. Virallisesti Kemppiä ei jäänyt historian kirjoihin valintana.

Kemppi valittiin vuonna 2018 maailman 16. parhaaksi pelaajaksi. Suomalaistähden valinta tulevaisuuden tähdeksi oli 15-vuotias Jere ”sergej” Salo, joka on Jimi Salon isoveli.

Jere Salon valitsi listalleen Kempin lisäksi kolme muuta pelaajaa. Unelmavuoden ENCEssä 2019 pelannut Salo oli kyseisen vuoden 13. paras pelaaja. Se on listan kautta aikojen korkein suomalaissijoitus.

Miikka ”suNny” Kemppi (oikealla) oli yksi vuoden 2018 parhaista pelaajista. Hän nimesi tulevaisuuden tähdeksi Jere ”sergej” Salon, joka löi läpi ENCEssä ja pääsi vuoden 2019 parhaat pelaajat -listalle.

Jimi Salo on pelannut loppukeväästä 2021 asti saksalaisen MOUZ-organisaation akatemiajoukkueessa, joka on yksi CS:n menestyneimmistä.

Salo on MOUZ NXT -joukkueen selvä ykköstähti. Viimeiseltä puolelta vuodelta suomalaislupauksen rating on HLTV:ssä on mainio 1,19, impact-rating on varsin kiitettävä 1,14 ja tappojakin tulee 0,8 per kierros.