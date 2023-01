CES-messut näyttivät, mihin pelitietokoneet ovat menossa. Laitteissa on eroja varustelussa, mutta etenkin hinnoissa.

Peliläppäreissä on nyt uusi trendi: suurikokoiset näytöt. Peliläppäreissä on nähty tähän mennessä pääasiassa 13–17-tuumaisia näyttöjä.

Alienware, Acer Predator, Asus ROG ja Razer esittelivät kaikki CES 2023 -teknologiamessuilla uudet teholäppärinsä, joissa on 18 tuuman näyttö 16:10-kuvasuhteella.

Yritysten mukaan uudet 18-tuumaiset mallit ovat vastaus kuluttajapalautteeseen. Yhä useampi haluaa suurempikokoisen läppärin, jolla työnteko ja pelaaminen on mukavampaa, kun ei tarvitse tihrustaa pienempää näyttöä.

Isompikokoinen läppäri mahdollistaa tehokkaammat komponentit ja paremman jäähdytyksen toteutuksen. Näyttökoon kasvaessa myös painoa tulee vääjäämättä lisää, mikä voi olla monelle ongelma, jos laitetta siirtelee aktiivisesti.

Miksi sitten valita peliläppäri perinteisen pöytäkoneen tilalle? Esimerkiksi silloin, kun konetta pitää siirtää vaikka kerran kuukaudessa paikasta toiseen, edessä on pidempiaikainen työreissu tai kotona ei ole tilaa vakituiselle pc-pelipisteelle.

Acer Predator Helios 18:aan voi valita näytöksi 250 hertsin miniledimallin (2560 x 1600), 165/240 hertsin ips:n (2560 x 1600) tai 165 hertsin ips:n (1920 x 1200).

Millaisia 18-tuuman peliläppäreitä valmistajat sitten tarjoavat? Listataan.

Razer kuvailee Blade 18 -läppäriään pöytätietokoneen korvaajaksi. Siinä on muun muassa Intelin i9-prosessori, Nvidian RTX 4090 -näytönohjain, valaistu pelinäppäimistö ja 240 hertsin näyttö (resoluutio 2560 x 1600).

Acerin uusi huippumalli on Predator Helios 18, josta löytyy Nvidia RTX 4080, Intelin i9-prosessori ja täysikokoinen valaistu näppäimistö. Näytöksi voi valita 250 hertsin miniledin (2560 x 1600), 165/240 hertsin ips:n (2560 x 1600) tai 165 hertsin ips:n (1920 x 1200).

Asus ROG Strix G18:n tehokkain versio on varustettu Nvidia RTX 4080:lla ja Intel i9-13980 HX:lla. Siinä on myös täysikokoinen valaistu näppäimistö. Näyttöpaneeli on ips-tasoinen ROG Nebula, joka on saatavilla 240-hertsisenä (2560 x 1600) ja 165:nä (1920 x 1200).

Alienware M18 tulee myyntiin useana eri versiona, ja tarjolla on vaihtoehtoja sekä Intelin että AMD:n prosessoreilla ja AMD:n sekä Nvidian näytönohjaimilla. Alienwaren M-sarjan näppäimistön tilalle voi vaihtaa Cherry MX:n matalilla kytkimillä toimivan kokonaisuuden. Näytöksi voi valita puolestaan 165-hertsisen (2560 x 1600) tai 480 Hz:n (1920 x 1200).

Asus ROG Strix G18:ssa on muun muassa täysikokoinen valaistu näppäimistö.

Entä millaiseen hintaan suurikokoisen peliläppärin saa kaupasta mukaan? Suomi-hintoja ei ole vielä tiedossa, mutta Yhdysvaltojen alkaen-hinnat on jo kerrottu.

Razer Blade 18:n alkaen hinta on 2900 dollaria. Ace Predator Helios 18:n lähtöhinta on 1699 dollaria, mutta miniled-näytöllä varustettu malli voi maksaa jopa 3000 dollaria. Alienware M18:n saa halvimmillaan 2100 dollarilla, mutta tehokkaimpien vaihtoehtojen hinnat alkavat 2900 dollarista. Asus ROG Strix G18:n hintaa ei ole kerrottu.

Uusi näyttökoko peliläppäreissä voi näkyä myös valmistajien kassassa, jos koneet käyvät kaupaksi. Suuremmat näytöt ja niitä varten tarvittavat tehokkaammat näytönohjaimet ovat päteviä syitä nostaa hintoja.