Aleksi ”Aleksib” Virolaisen joukkue hankki kuuman CS-lupauksen.

Ukrainalainen Danyyl ”headtr1ck” Valitov, 18, on NiPin uusi tarkkuuskivääripelaaja.

Ruotsalainen Ninjas in Pyjamas eli NiP on tehnyt sopimuksen Counter-Striken kenties kuumimman superlupauksen, ukrainalaisen Danyyl ”headtr1ck” Valitovin kanssa.

18-vuotias ukrainalainen ottaa Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamassa NiPissä tarkkuuskivääripelaajan roolin. NiP on ollut pidemmän aikaa ilman todellista tarkkuuskivääripelaajaa, joten uutinen on otettu ilolla vastaan.

Isoa vihreää eli tarkkuuskivääriä aiemmin käyttänyt Fredrik ”REZ” Sterner jatkaa joukkueessa kivääripelaajana, sillä kokoonpanossa oli yksi paikka täyttämättä Patrick ”es3tag” Hansen jouduttua vaihtopenkille juuri ennen joulua.

FAKTA NiPin CS-kokoonpano Aleksi ”Aleksib” Virolainen (pelinjohtaja, Suomi)

Fredrik ”REZ” Sterner (kivääripelaaja, Ruotsi)

Hampus ”hampus” Poser (kivääripelaaja, Ruotsi)

Ludvig "Brollan" Brolin (kivääripelaaja, Ruotsi)

Danyyl "headtr1ck" Valitov (tarkkuuskivääripelaaja, Ukraina)

Daniel "djL" Narancic (valmentaja, Ruotsi)

Patrick "es3tag" Hansen (Tanska) penkitetty

Nicolas ”Plopski” Gonzalez (Ruotsi) penkitetty

Kesällä 18 vuotta täyttänyt Valitov on Natus Vinceren akatemian kasvatti. Hänellä on alla useampi onnistunut kausi arvostetussa WePlay-akatemialiigassa, millä hän on saanut niin valmentajien kuin ammattilaisten huomion.

Valitovilla on myös hieman kokemusta kaikkein kovimmalta ammattilaistasolta, sillä hän pelasi syksyllä Na’Vin kanssa ESL Pro Leagueta ja BLAST Premierin lohkovaihetta. Niiden aikana nuorukainen pelasi yhteensä 10 karttaa 1,04:n ratingilla.

Ukrainalaislupaus on saanut nostetta myös heti vuoden vaihduttua. HLTV.orgin vuoden parhaat pelaajat -listan valituista on paljastettu tähän mennessä 12, joista viisi on valinnut Valitovin vuoden 2023 läpimurtopelaajaksi.

Headtr1ckin taidonnäytteitä:

NiPin uusittu kokoonpano debytoi 21. tammikuuta kello 13. NiP kohtaa tuolloin BLAST Premierin lohkovaiheen C-lohkon avauskierroksella Na’Vin.