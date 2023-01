Ota talteen: Kaksi kehuttua peliä tarjolla ilmaiseksi

Epic tarjoaa ilmaiseksi avaruussimulaatiota ja taktista hiiviskelyä.

Kerbal Space Program on pelaajien rakastama simulaatiopeli.

Epic Games Store tarjoaa tällä hetkellä ilmaiseksi pc:lle kahta kehuttua peliä eli Kerbal Space Programia ja Shadow Tactics: Aiko's Choicea. Pelit voi lunastaa ilmaiseksi torstai-iltaan 12.1. kello 18 asti.

Kerbal Space Program on simulaatiopeli, jossa suunnitellaan ja laukaistaan raketteja, joilla voi kierrellä vapaasti avaruutta. Peli on saanut kehuja varsinkin mallinnuksista.

Metacritic kertoo pelin saaneen kriitikoilta arvosanaksi 8,8/10 ja pelaajilta 8,3 pistettä. Steamissa pelin arvio on erittäin myönteinen, kun arvioita on jätetty lähes 90 000. Normaalisti 40 euroa maksava, kaikenikäisille sopiva yksinpeli on myynyt lähes neljä miljoonaa kappaletta.

Shadow Tactics -pelin erillinen lisäosa vie pelaajat Edo-kauden Japaniin.

Epicin toinen tarjolla oleva ilmaistarjous on taktista hiiviskelyä ja toimintaa tarjoavan Shadow Tactics -pelin erillinen Aiko’s Choice -lisäosa, joka toimii sellaisenaan.

Japaniin sijoittuvassa pelissä ohjataan pääpelistä tuttuja hahmoja, joten sen pelaamalla saa enemmän irti tarinasta. Lisäosa sisältää kolme päätehtävää ja kolme sivutehtävää, jotka tarjoavat pelattavaa muutamiksi tunneiksi.

Pelaaja voi suorittaa tehtävät useilla eri tavoin. Pelityylistä riippuen voi saapua tapahtumapaikalle aseet heiluen tai hiippailemalla yön pimeydessä. Lisäosa on saanut Metacriticin mukaan yli 8/10 arviot niin medialta kuin pelaajilta.

Pelien lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.