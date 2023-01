Fakta

Palkituimmat vuoden pelit

2022: Elden Ring (365 palkintoa)

2021: It Takes Two (86)

2020: The Last of Us Part 2 (322)

2019: Death Stranding (118)

2018: God of War (263)

2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (264)

2016: Uncharted 4 (190)

2015: The Witcher 3 (281)

2014: Dragon Age Inquisition (139)

2013: The Last of Us (257)

2012: Telltale’s The Walking Dead (74)

Lähde: Forbes