PlayStation 5:n saatavuus on parantunut viime kuukausina huomattavasti.

PlayStation 5:n julkaisusta on jo kaksi vuotta, mutta vasta nyt konsolin saatavuus alkaa olla sitä luokkaa, että sitä löytyy kauppojen hyllyiltä.

Sony ilmoitti CES-teknologiamessuilla konsolinsa myyneen jo yli 30 miljoonaa kappaletta.

Loppuvuodesta 2020 julkaistun konsolin kysyntä on ollut alusta asti sitä luokkaa, että laitteen saaminen on ollut monien mielestä jopa mahdotonta. Monissa maissa varasto on näyttänyt eioota jo kahden vuoden ajan.

Sonyn pelipomo Jim Ryan kertoi messuilla ilouutisen PlayStation 5:ttä yhä odottaville.

– Tästä eteenpäin kaikilla, jotka haluavat PS5:n, pitäisi olla helpompaa löytää sellainen jälleenmyyjiltä maailmanlaajuisesti, Ryan sanoi PlayStation-esityksen aikana.

Ryanin uutinen on tervetullut, mutta ei yllättävä. Sony kertoi jo kesän tuloskatsauksessaan konsolin saatavuuden kasvavan hyvää vauhtia.

Sony ilmoitti viime kesänä myös nostavansa konsolin hintoja muutamilla alueilla, kuten Euroopassa. Suomessa konsolista saa maksaa tällä hetkellä vähintään 480 (digiversio) tai 580 euroa (levyasemallinen).

Huhujen mukaan konsolista esitellään vuoden 2023 aikana uusi perusversio, joka ei sisällä kiinteää levyasemaa. Jatkossa levyasemaa tarjotaan erillisenä lisälaitteena sitä kaipaaville. Sony ei ole kommentoinut huhua.