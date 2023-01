21-vuotias pelaaja lopettaa – tuhosi uransa yhdellä lausahduksella: ”Tilalla on painajainen”

Evan ”Cented” Barron ehti voittaa turnauksista lähes puoli miljoonaa dollaria.

Kohuttu Fortnite-tähti Evan ”Cented” Barron ilmoittaa Twitterissä lopettavansa kilpailemisen.

Syy ei ole pelissä tai Fortniten kilpapuolen suosion laskussa, kuten voisi olettaa. 21-vuotiaan pelaaja kertoo syyksi jatkuvan häirinnän, jota hän on kohdannut kesästä lähtien.

– En voi julkaista mitään ilman häirintää. Kaikki ilo, jota olen koskaan saanut Fortnitesta tai olemalla ”Cented”, on kadonnut, ja tilalla on painajainen, pelaaja sanoo lopettamiskirjoituksessaan.

Barron joutui kesällä kohun keskelle, kun hänen rasistinen solvauksensa päätyi pelikaverin suoraan lähetykseen. Kirjoituksessaan pelaaja sanoo rasistisen solvauksen muuttaneen hänen koko elämänsä, kun ensin meni maine ja sitä seurasivat potkut maineikkaasta FaZe Clanista.

Pelaaja ei uskonut ihmisten mielipiteiden hänestä muuttuvan yhdessä yössä, muttei myöskään kuvitellut häirinnän jatkuvan vielä lähes puoli vuotta tapahtuneesta. Hän syyttää häiriköinnistä useita kilpakumppaneitaan ja näiden faneja.

Barron sanoo häirinnän aiheuttaneen itsetuhoisia ajatuksia. Ahdistuksen takia hän on laihtunut, minkä lisäksi ajatus tietokoneella olemisesta on saanut hänet voimaan pahoin. Muun muassa näiden asioiden takia hän on päättänyt jättää Fortniten.

Moni kilpakumppani on harmitellut pelaajan päätöstä, mutta sitä on myös epäilty julkisuustempuksi, jota seuraisi comeback.

21-vuotias Barron on yksi pelin menestyneimmistä pelaajista viime vuosilta. Hän ei koskaan voittanut yhtään isoa turnausta, mutta sai viidesti hopeaa FNCS-sarjan Pohjois-Amerikan Idän-divisioonan finaaleista.

Kanadalaisen viimeiseksi turnaukseksi jäi marraskuussa pelattu kansainvälinen FNCS Invitational, jossa hän sijoittui kolmanneksi parinsa Coldin kanssa. Barron ehti tienata turnausvoittoina noin 450 000 dollaria.