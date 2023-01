Pelitähdellä poikkeuksellinen tyyliratkaisu – Martinin, 26, kädet ovat kokonaan mustat

Martin "Rekkles" Larssonilla on työn alla iso ja näyttävä tatuointiprojekti.

26-vuotias ruotsalainen kilpapelaaja Martin "Rekkles" Larsson on julkaissut Instagram-tilillään läjän kuvia, joissa hän esittelee poikkeuksellisen tatuointiprojektinsa edistymistä.

Kuvien perusteella League of Legends -ammattilainen on viettänyt syksyn aikana runsaasti aikaa tatuointistudiolla. Alavartalo ja jalat ovat saaneet huomattavan määrän mustetta.

Pääosa pelaajan vartalosta on jo musteen peitossa. Vartaloa koristavat lukuisat peliaiheiset tatuoinnit ja näyttävät kuvioinnit. Twitterissä Larssonin twiitti kuvista on saanut yli 1600 kommenttia. Huomattava osa on ihastellut ruotsalaisen tyyliä, mutta myös päitä on pyöritelty.

– Näin erään luomani taideteoksen jalassasi! Näyttää hyvältä! Kehut tatuoijalle, ylisti God of War -pelin parissa työskennellyt Raf Grassetti.

Ruotsalainen on viimeksi esitellyt tatuointejaan kesällä. Silloin moni fani hieraisi silmiään, kun pelaaja paljasti mustanneensa molemmat kätensä. Alle jäi muun muassa tekstitatuointi pelaajan nimimerkistä.

Larsson yksi LoLin pitkäaikaisimmista suosikkinimistä, joka muistetaan Fnaticin pitkäaikaisena pelaajana vuosilta 2013–14 ja 2015–20. Viime vuoden ruotsalainen pelasi Karmine Corpissa, mutta nyt hän on palannut taas Fnatic-paitaan.