HBO teki tv-sarjan yhdestä kaikkien aikojen video­peleistä: Mega­budjetilla tuotettu The Last of Us on tunteikas ja brutaali

The Last of Usin tv-sovitus on uskollinen pelille, mutta kulkee onnistuneesti myös omia polkujaan. Juttu ei sisällä oleellisia juonipaljastuksia.

HBO:N seuraava megasarja on yhdellä tapaa poikkeuksellinen. Suomessa 16.1. alkava The Last of Us -sarja perustuu nimittäin samannimiseen PlayStation-peliin vuodelta 2013.

Peleihin perustuvat tv-sarjat ja elokuvat ovat olleet useimmiten surkeita – tai hyvällä tuurilla – keskinkertaisia teoksia. The Last of Usin sarjaversio ei kuitenkaan kalpene pelille vaan on hetkittäin jopa parempi.

Juoni on ymmärrettävissä, vaikka ei tietäisi pelistä mitään. 20 vuotta yhteiskunnan romahdettua Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Siitä alkaa läpi Yhdysvaltojen pitkä ja rankka matka, jota värittävät moninaiset ongelmat tai yllätykset. Uhkana ovat ihmisten lisäksi muun muassa tartunnan saaneet eli zombit.

Joel ja Ellie matkaavat yhdessä läpi Yhdysvaltojen.

The Last of Us tarjoilee pöytään brutaalin tarinan, jonka pääosassa ovat ihmiset, luottamus ja selviytyminen.

Sarja alkaa pelin tapaan vauhdikkaasti, mutta lähes 1,5 tuntia kestävä pilotti on yksinkertaisesti liian pitkä. Varsinkin kun ensimmäiset 45 minuuttia nostaa heti tunteet pintaan, saa tarttuman penkistä kiinni ja haukkomaan henkeä.

Loput jaksot ovat onneksi lyhyempiä ja rytmitykseltään onnistuneempia. Tv-sovitus on uskollinen pelille, mutta jo ensimmäisten jaksojen aikana nähdään rohkeita ja isoja, mutta onnistuneita muutoksia.

Sarjassa ovat mukana kaikki pelin tärkeimmät hetket. Jaksojen määrä ja kokonaiskesto on saatu kuriin karsimalla niin sanotusti ”pelin pelaamista” eli hiipimistä, tappelemista ja ongelmanratkaisua, kuten tikkaiden siirtelyä paikasta toiseen.

Pelimäinen tunnelma on saatu pidettyä mukana alusta loppuun. Monet pelistä tutut tilanteet ja repliikit ovat mukana sellaisinaan. Hymy nousi huulille useamman kerran, kun vertaili näkemäänsä pelissä koettuun tilanteeseen.

Tartutetut saavat yllättävän vähän ruutuaikaa. Ahdistavia tilanteita kuitenkin riittää.

Koko sarjan nähneenä kolmas jakso nousi ylitse muiden. Se on peliin verrattuna hyvin erilainen, mutta muutoksiltaan kaikkein onnistunein. Tunteiden vuoristorata tekee siitä mestariteoksen.

Suurin syy on näyttelijöissä, jotka tekevät loistavaa työtä. Pedro Pascal on ilmiömäinen Joelina ja Bella Ramsey puolestaan Elliena. Mieleenpainuvimman suorituksen tarjoaa komediarooleistaan tunnettu Nick Offerman, joka näyttelee sarjassa yrmeää Billiä. Hän astuu kuviin muuten juuri kolmannessa jaksossa.

Liikaa ei voi olla kehumatta myöskään yleistä tunnelmaa, sillä autioitunut, luonnon valtaama maailma on jaksosta toiseen kaunista katseltavaa. Ensimmäisten jaksojen ympäristö eli rapistunut Boston on rujolla tavalla kaunis.

Tartutetut ovat isossa osassa kokonaisuutta, mutta ruutuaikaa nämä saavat yllättävän vähän. Toteutukseltaan ne ovat juuri sellaisia kun pitääkin: näyttävät kauheilta, mutta kuulostavat vielä pahemmilta.

Pedro Pascal ja Bella Ramsey tekevät huimaa työtä päärooleissa.

Peleistä tehdyt tv- ja leffasovitukset, kuten esimerkiksi Halo ja World of Warcraft, ovat olleet tähän asti lähinnä isoja pettymyksiä. The Last of Us -peli oli monien mielestä enemmänkin interaktiivinen elokuva, joten lähtökohdat sarjasovitukseen olivat varsin suotuisat.

Ohjaaja (Chernobyl-mies Craig Mazin) ja pelin sekä tv-version käsikirjoittaja (Neil Druckmann) ovat tehneet loistavaa työtä – kuten sopii odottaa huhutulla 10 miljoonan dollarin jaksokohtaisella budjetilla. Sarjaan on saatu mukaan kaikki palaset, joihin pelaajat rakastuivat aikoinaan, mutta ne on sovitettu erinomaisesti tv-formaattiin.

HBO:n The Last of Us on erinomainen televisiosarja, mutta pelisovituksena se on jotain ihan muuta. Rima on nostettu uudelle tasolle. Pelin ja sarjan kokeneena sanoisin jopa telkkariversion vievän voiton, vaikka pelien Joel (Troy Baker) ja Ellie (Ashley Johnson) ovat yhä lähempänä sydäntäni kuin erinomaiset Pascal ja Ramsey.

The Last of Us HBO Maxilla 16.1. alkaen. Kausi koostuu yhdeksästä jaksosta.