Näitä pelejä pc-kansa oikeasti pelaa – mukana todellinen yllätys

Steam paljasti alustansa myydyimmät ja pelatuimmat pelit vuodelta 2022.

Pc-pelaajien suosima Steam on julkaissut erilaisia listoja vuoden 2022 pelatuimmista ja suosituimmista peleistä alustallaan. Data on aikaväliltä 1.1.–18.12.2022.

Steamin listoilla pelit on jaoteltu neljään luokkaan, jotka ovat parhaimmasta heikoimpaan platina, kulta, hopea ja pronssi. IS listaa kaikkien kategorioiden platinapelit. Steam ilmoittaa pelit satunnaisessa järjestyksessä.

Suosituimmat pelit myyntituloissa mitattuna:

Counter-Strike: Global Offensive *

Dota 2 *

Yu-Gi-Oh! Master Duel *

Destiny 2 *

Monster Hunter Rise

Dying Light 2: Stay Human

Elden Ring

Naraka: Bladepoint

Apex Legends *

PUBG: Battlegrounds *

Lost Ark *

Call of Duty: Modern Warfare II

* = peli on ladattavissa ilmaiseksi

Erilaisilla vapaaehtoisilla mikromaksuilla höystetyt ilmaispelit dominoivat listaa. Pääosa peleistä on verkkomoninpelejä.

Kultatasolle ylsivät muun muassa Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, God of War ja Rainbow Six: Siege. Hopealuokassa ovat esimerkiksi The Sims 4, Team Fortress 2 ja Cities: Skylines.

Pelatuimmat pelit (yli 240 000 samanaikaista pelaajaa):

Counter-Strike: Global Offensive *

ARK: Survival Evolved

Dota 2 *

Apex Legends *

Dying Light 2: Stay Human

Call of Duty: Modern Warfare II

Destiny 2 *

Yu-Gi-Oh! Master Duel *

Elden Ring

Goose Goose Duck *

Lost Ark *

PUBG: Battlegrounds *

Listan ehdoton yllättäjä on Goose Goose Duck, joka on Among Usin kaltainen moninpeli. Pelissä suoritetaan erilaisia tehtäviä samalla kun varotaan erilaisia uhkaavia vaaratilanteita.

Yli 130 000 samanaikaiseen pelaajaan eli kultatasolle mahtuivat esimerkiksi Rust, V Rising, Total War: Warhammer III, Cyberpunk 2077, GTA V ja Path of Exile.

Suosituimmat uutuuspelit (ensimmäisen kahden viikon myynnit):

Warhammer 40,000: Darktide

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Elden Ring

Monster Hunter Rise

Lost Ark *

V Rising

Fifa 23

Yu-Gi-Oh! Master Duel *

Dying Light 2: Stay Human

Call of Duty: Modern Warfare II

Stray

Total War: Warhammer III

Kultatasolle mahtuivat muun muassa Dwarf Fortress, Cult of Lamb, Football Manager 2023 ja High On Life. Hopealuokkaan joutuivat tyytymään puolestaan esimerkiksi Marvel’s Midnight Suns, Need for Speed: Unbound sekä The Callisto Protocol.

Suosituimmat early accessista valmistuneet pelit (myyntituloissa mitattuna)

Grounded

Police Simulator: Patrol Officers

Vampire Survivors

Mount & Blade I: Bannerlord

Foxhole

Rogue Legacy 2

World War 3 *

PowerWash Simulator

Raft

Dread Hunger

Teardown

Temtem

Steam Deckin pelatuimmat pelit (päivittäisen pelaajamäärän perusteella)

Marvel’s Spider-Man Remastered

Hades

Red Dead Redemption 2

MultiVersus *

Elden Ring

Cult of Lamb

Persona 5 Royal

Vampire Survivors

Stray

Cyberpunk 2077

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Erilaiset yksinpelit ovat Valven kannettavalla konsolilla pelaavien suosiossa.

Parhaat VR-pelit (myyntitulojen perusteella):

Half-Life: Alyx

After the Fall

Vtol VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Boneworks

Bonelad

Pavlor VR

Into the Radius VR

Zenith: The Last City

Blade and Sorcery

Beat Saber

Superhot VR

Valven omistama pelialusta ja -kauppa on kasvattanut suosiotaan kovaa vauhtia koronavuosina.

Vielä tammikuussa 2018 samanaikaisten käyttäjien ennätys palvelussa oli 18,2 miljoonaa. Maaliskuussa 2020 ylitettiin 20 miljoonan haamuraja. Syksyllä 2021 ennätys oli jo 25,9 miljoonaa käyttäjää.

Tämän uutisen kirjoitushetkellä käyttäjiä on paikalla 29 miljoonaa. Tämänhetkinen ennätys on marraskuulta, jolloin linjoilla oli yhtä aikaa 31,2 miljoonaa käyttäjää.