Pieneltä uudistukselta vaikuttava, mutta lippulaivana markkinoitu lentäminen on kuin onkin World of Warcraftin uuden lisäosan eli Dragonflightin paras ominaisuus.

Syksyllä 2022 täysi-ikäistynyt pelivanhus World of Wacraft sai hiljattain kymmenennen lisäosansa, Dragonflightin. Nimen mukaisesti seikkailujen kohteena on tällä kertaa mystinen Dragon Isles, pelin fantasiamaailmaa asuttavien lohikäärmeiden kotikontu.

Jos et syystä tai toisesta tiedä, mikä WoW on, niin kerrataan. Kyseessä on MMORPG-peli, eli pelimaailmaa kansoittaa hurja määrä muitakin pelaajia. Suurin osa pelin sisällöstä myös pyörii tämän moninpelattavuuden ympärillä – pelaajat voivat taistella tietokoneen ohjaamia vihollisia tai vaikkapa toisia pelaajia vastaan, mutta lähes kaikessa yhteistyö on ytimessä.

Plussat Lohikäärmeillä liitely on oikeasti hauskaa

Tekemistä riittää, mutta turhat puhdetyöt on viimein karsittu pois.

Taito- ja erikoistumisjärjestelmien (eli professionien ja talentien) uudistukset ovat pitkässä juoksussa pelille hyväksi... Miinukset ...mutta nyt ne ovat hirvittävän monimutkaisia eivätkä edes valmiita. Uudet pelaajat tuskin tajuavat kummastakaan juuri mitään.

Uudet viiden pelaajan luolastot ovat kaikki huonoja.

Dragonflightin avausraidin päävastus eli Raszageth on oikeasti viihdyttävä taistelu. Virkistävää.

Dragonflight ei sinällään sotke WoWin peruskaavaa. Pelaaja valitsee jonkun 13 hahmoluokasta sekä hahmonsa rodun 24 vaihtoehdon joukosta. Näistä uusin on lisäosassa mukaan tullut Dracthyr-rotu, joka on jonkin sortin ihmisen ja lohikäärmeen risteytys.

Uudelle rodulle on myös oma hahmoluokka, Evoker, joka on Dracthyrien ulkonäön vastenmielisyydestä huolimatta hauskaa pelattavaa. Se vaikuttaa tietyllä tapaa modernimmalta, kuin suurin osa perinteisemmistä hahmoista.

Muut lisäosan uudistukset pääasiassa viilaavat perinteisiä mekaniikkoja. Ylivoimaisesti paras näistä on Dragonriding-järjestelmä, joka yksinkertaisesti lisää tiettyihin pelin kulkuvälineisiin (”ratsuihin”) fysiikkamoottorin ja nopeuttaa niiden liikkumista rutkasti.

Lentely vaikuttaa pikkujutulta, mutta muutos on hätkähdyttävän suuri. Pelissä paikasta toiseen siirtyminen on nyt paljon nopeampaa ja mielenkiintoisempaa. Samalla uudet alueet on voitu tehdä paljon aiempaa isommiksi ja hienommiksi, koska järjestelmä mahdollistaa niillä tehokkaan liikkumisen.

Uusiksi on laitettu myös hahmon kehittämiseen tarkoitettu taitojärjestelmä, joka on nyt huomattavasti aiempaa monimutkaisempi, sekä tavaroiden ja varusteiden tekemiseen tarkoitetut taidot, joiden navigoiminen on myös allekirjoittaneen kaltaiselle WoW-veteraanillekkin hyvin mystinen kokemus.

Lohikäärmeen selässä liitely on yllättävän hauska kokemus.

Blizzard on siis panostanut pelin niin kutsuttuihin peruspalikoihin, ei niinkään uusiin höttöjärjestelmiin, joilla on perinteisesti paikattu niiden edeltäjien jättämää aukkoa. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Lisäosan alkuvaikutelma on paljon parempi, kuin kolmen edellisen.

Täydellinen tuotos Dragonflight ei kuitenkaan ole. Harmittavan monen nykypelin tapaan siitä löytyy lukuisia teknisiä vikoja ja ongelmia, jotka voivat sotkea pelikokemusta pahemman kerran. Jotkut tehtävät eivät yksinkertaisesti toimi, siinä missä väärässä kulmassa laskeutuminen uudistettujen lentoratsujen kyydissä voi johtaa koko pelin kaatumiseen.

Samalla pelin ”peruspalikoiden” kaksi suurta uudistusta ovat varmasti varsinkin uudelle pelaajalle hirvittävää nähtävää.

En usko, että kukaan WoW-pelaaja kykenee ottamaan selvää esimerkiksi siitä, mitä talent-puista kannattaa hahmolleen valita ilman, että tietoa joutuu hakemaan Blizzardin omien tietokantojen ulkopuolelta. Tämä ei ole pelin kannalta hyvä asia.

Aiemmin hahmolle valittiin erikoistumistaitoja seitsemän kappaletta 21. joukosta. Nyt pelkkiä valintoja on 61, vaihtoehtoja rutkasti sitäkin enemmän.

Pääosin Dragonflight vaikuttaa kuitenkin hyvältä. Tekemistä siitä löytyy, mutta toisin kuin kolmessa edellisessä lisäosassa, pelaajaa ei enää pakoteta puurtamaan puhdetöiden parissa päivästä toiseen pitääkseen hahmon ajan tasalla.

Se kaikista tärkein, eli sisältö, on taasen kaksijakoista. Pelin uusi kuningassisältö eli tuttavallisemmin raidi, Vault of the Incarnates, on todella hyvä. Kolikon kääntöpuolella uudet viiden pelaajan luolastot (”dungeonit”) ovat kaikki joko huonoja tai turhauttavia. Niitä on kahdeksan, joista neljä on tällä hetkellä mukana kiertävässä ”poolissa”.

Näiden neljän ongelmista kertonee se, että tällä hetkellä pelaajista monet välttelevät lisäosan uusia luolastoja ja pitäytyvät takavuosien hiteissä, joita Blizzard on tuonut takaisin oletettavasti säästääkseen vaivaa itseltään.

Vanhojen klassikoiden toistaminen on toisaalta ihan hauskaa, mutta en näe, että pelin kannalta on kovin tervettä, jos suurinta osaa uusista luolastoista vihataan.

Toisaalta, nämä hienosäätöjen vajaudet voivat olla tietyllä tapaa kasvukipuja. Blizzard on kertonut muuttaneensa kehityssuuntaa pelin kannalta Dragonflightissa ja se ainakin jokseenkin näkyy.

Dragonflight on ylivoimaisesti WoWin historian näyttävin lisäosa. Sinällään nuorimman vesan pitäisikin olla sitä, mutta ero vanhaan on suuri.

WoWin peruskaava on nyt terveempi ja tulevaisuuden suhteen kestävämpi, mutta se vaatii vielä aktiivista viilausta yltääkseen potentiaaliinsa ennen, kuin pelaajien turhautuminen niihin pikkujuttuihin kasvaa liian suureksi. Haluaisin uskoa, että pikkuviat, kuten aiempien ohella hyvin näkyvä hahmoluokkien tehojen epätasapaino, korjataan ohjaaja Ion Hazzikostasin lupausten mukaan aiempaa nopeammin, mutta historia kertoo, että tuohon uskoon ei välttämättä kannattaisi nojata.