Yhtä vuoden 2019 parhaista peleistä jaetaan ilmaiseksi, mutta vain hyvin rajoitetun ajan

Epic Games Storen kautta on lunastettavissa pc:lle ilmaiseksi Death Stranding: Director’s Cut. Scifiseikkailun ikäraja on 18 vuotta.

IS kertoi vuoden 2019 pelitapaukseksi nousseesta Death Strandingista tuoreeltaan näin:

Tuhoutuneeseen Amerikkaan sijoittuvassa toimintavetoisessa tieteispelissä ohjataan Norman Reeduksen esittämää lähettiä hämmentävän aidossa ja avarassa luonnossa. Toivon ja toivottomuuden rajamaan tavoittava Death Stranding on täynnä löytämisen iloa ja yllätystä. Kyse on poikkeavasta suuren budjetin pelistä: se on rauhallinen, hauska, filosofinen, poliittinen ja siinä on tarkoitus auttaa muita. Yksinpeliin saumattomasti, ainutlaatuisesti yhdistyvä nettiosio muistuttaa, ettei kukaan ole yksin.