Fingersoft kasvaa kovaa vauhtia ja takoo miljoonavoittoa vuodesta toiseen.

Hill Climb Racing on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaispeleistä.

Oululainen Fingersoft on yksi Suomen suurimpia ja menestyneimpiä peliyhtiöitä.

Vuonna 2012 perustettu yritys tunnetaan Hill Climb Racing -ajopelisarjasta, jonka osia on ladattu yli kaksi miljardia kertaa. Mobiilipelisarjan parissa viihtyy joka päivä yli neljä miljoonaa pelaajaa.

Hurjat lataus- ja pelaajamäärät näkyvät myös yrityksen kassassa. Viiden viimeisen tilivuoden aikana yritys on tehnyt voittoa häkellyttävät 29,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa, josta jäi voittoa 3,9 miljoonaa.

Viiden vuoden aikana yrityksen henkilöstö on paisunut 36 työntekijästä peräti 110:een. Viimeisen vuoden aikana palkkauksia on tehty pelkästään 20. Sille on myös syynsä.

Suositun ajopelisarjan kolmannen osan kehitystyö on nimittäin alkanut. Fingersoft kertoo isoimpien uudistusten olevan mahdollisuus pelata muiden kanssa reaaliajassa sekä 3d-grafiikka. Odotetulle jatko-osalle ei ole annettu julkaisuajankohtaa.

Hill Climb Racing -sarjan peleissä ajetaan mäkistä rataa niin pitkälle kuin mahdollista. Pelaajan tehtävä on antaa oikeassa suhteessa kaasua ja painaa jarrua, jotta auto ei päädy katolleen. Yksinkertaiseen tehtävään tuo haasteetta fysiikkamallinnus, jonka ansiosta liika kaasu esimerkiksi ylämäessä saa auton nurin.