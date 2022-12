Karut luvut: Tubettaja testasi, kuinka paljon pitää tappaa GTA V:n läpäisemiseksi

Tubettaja selvitti asiaa yhteensä kolmen vuoden ajan. Vaadittujen tappojen määrä on yllättävän korkea.

GTA V:n ikäraja on k18. Peli sisältää runsaasti väkivaltaa ja kiroilua.

Australialainen Twitch-striimaaja ja pelitubettaja Matthew ”DarkViperAU” Judge on selvittänyt, voiko supersuosittua Grand Theft Auto V -pelin yksinpelitilaa läpäistä tappamatta ketään.

Ei voi. Tappoja vaaditaan Judgen kolme vuotta kestäneen ”pasifistikokeen” perusteella vähintään 96, uutisoi Kotaku.

Judgen sääntö oli, että tappaminen on ok, jos se on ainoa tapa päästä eteenpäin pelissä. Pelimateriaalia kertyi noin tuhannen tunnin edestä. Pelin kampanjan läpäiseminen vie keskimäärin 30 tunnista ylöspäin.

Striimaaja luotti monissa pelitilanteissa siihen, ettei hän tehnyt yhtään mitään. Hän antoi ei-ohjattavien pelihahmojen (npc) hoitaa homman ja ottaa luodit vastaan.

Monissa tilanteissa tubettaja sai jäätävällä kikkailulla (ja tuurilla) vastustajat kuolemaan esimerkiksi räjähtävään autoon, paikalle eksyneiden poliisien luoteihin, ohiajaviin autoihin tai armeijan tankin tulitukseen.

Pelaajan tekemiä suoria tappoja kertyi yhteensä 96, joista 30 ampumalla ja 56 käsin tai lyömäaseella. Epäsuorat tapot, jotka pelaaja aiheutti toimillaan, mukaan lukien todellinen tappolukema on kuitenkin reilusti yli sata.