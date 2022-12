Pyry Lindholmin yritys tekee bisnestä suositun Counter-Strike-pelin virtuaaliesineillä.

Pyry Lindholmin perustaja CSKeisari-yritys on saanut lentävän lähdön.

IS julkaisee joulun aikaan uudelleen vuoden suosituimpia juttujaan. Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 14.8.2022.

Kaveriporukan yllättävä kysymys pari vuotta sitten mullisti porvoolaisen Pyry Lindholmin elämän. Hän tutustui kaveriensa kautta itselleen aivan tuntemattomaan asiaan, josta hän innostui nopeasti ja nykyisin tienaa sillä elantonsa.

19-vuotias Lindholm on CSKeisari-nimisen palvelun perustaja ja pääomistaja. Se ostaa ja myy suositun Counter-Strike: Global Offensive -pelin virtuaaliesineitä eli skinejä. Yrityksen nimi on Arctic Virtual Trade Oy.

– Pelattiin teininä pienellä kaveriporukalla ja osalla heistä tuli rahantarve, joten he halusivat myydä skinit rahaa vastaan. Tarjosivat niitä minulle, mutta en tiennyt koko jutusta mitään, joten aloin tutkimaan. Sitten olinkin jo harrastaja. Vuonna 2020 innostus lähti sitten käsistä, Lindholm kertoo Ilta-Sanomille.

Lindholm alkoi tuolloin vaihtamaan ja myymään skinejä tienaten mukavia summia. Keväällä 2021 hän koki fiksummaksi perustaa yrityksen, joka takoi ensimmäisenä vuonna 291 000 euron liikevaihdon ja teki voittoa 18 000 euroa. Lindholm oli silloin yrityksen ainoa vakituinen työntekijä.

Nyt tiimin koko ylettyy jo yli kymmeneen toimihenkilöön. Liikevaihto nousee tänä vuonna ainakin kahteen miljoonaan euroon, mutta tavoite on kolmessa. Tulos on jälleen voitollinen, Lindholm sanoo.

Lindholmin rinnalla toimii nykyisin yli kymmenen hengen tiimi, joka koostuu pääasiassa nuorista.

CSKeisari ei ole palveluna uniikki, sillä maailmalla on useita samankaltaisia, mutta Suomessa oli skinikaupan mentävä rako. Aiemmin kaupat tehtiin ensisijaisesti foorumeilla ja Facebook-ryhmissä. Huijaukset olivat varsinkin silloin hyvin yleisiä.

– Minua on itseänikin huijattu, joka osittain vaikutti yrityksen perustamiseen. Varsinkin nuorempana kun meni taskurahoja, niin kyllähän se tuntui pahalta... Voin sanoa, että meidän yritys on tehnyt skinimyynnistä turvallisempaa.

Lindholm perusti yrityksensä muutaman osakkaan kanssa. Oman osuutensa hän kuittasi rahoilla, jotka oli tienannut skinikaupoilla ja kesätöistä. Vanhemmat ovat olleet alusta asti bisnesten tukena, mutta Lindholm on joutunut itse opettelemaan kaiken yrittämisestä.

– Alan ollessa hyvin uusi, on liiketoimintaa saanut selittää rautalangasta vääntäen jokaiselle. Brändäämiseen ja markkinointiin on laitettu paljon aikaa ja resursseja. Se on varmaan ollut haastavinta tässä kaikessa, että löytää asiakkaat ja saa heidän luottamuksensa, Lindholm kertoo yrittäjyydestään ja haasteista.

Tässä on maailman kallein CS-skini, sanoo Lindholm. Se on parhaassa kunnossa oleva Karambit Case Hardened, jonka kuvio on 387 :”Esineestä tarjottiin taannoin yli miljoona euroa, mutta sen omistaja ei vielä tähän hintaan siitä luopunut”.

Lindholm tuo haastattelun aikana monesti esille saman teeman eli turvalliset kaupat. Skiniharrastuksesta on tullut hänelle intohimo ja elämäntapa, joten hän haluaa myös antaa takaisin peliyhteisölle. CSKeisari sponsoroi muun muassa esports-organisaatio KOVA Esportsia ja tekee yhteistyötä Aleksi ”allu” Jallin kanssa.

– Autokauppiaista poiketen me ei myöskään viilata linssiin vaan tarjoamme aina reilut hinnat. Oikeasti harvinaisia ja kalliita skinejä myymme välityspalvelun kautta, jolloin välityspalkkio lähtee viidestä prosentista.

CS-skinien hinnat alkavat muutamista senteistä, mutta hinnat nousevat helposti jopa satoihintuhansiin. Kalleimmat skinit voivat maksaa yli miljoonan, Lindholm sanoo. Hintaan vaikuttaa muun muassa harvinainen kuvio (pattern) tai esineen poikkeuksellisen hyvä kunto (float). Lindholm on Suomen kovin asiantuntija, mitä tulee CS-skineihin.

– Esimerkiksi nyt on meillä on myynnissä noin 20 000 euron arvoinen M9-puukko. Noin kerran kuussa tulee kauppa, jossa ostetaan tavaraa kerralla kymmenillä tuhansilla euroilla. Yleensä ostamme skinejä noin parilla sadalla per kauppa, Lindholm avaa skinikaupoissa liikkuvia summia.

Entä millainen kokoelma itse ”CSKeisarilla” on sitten? Melko arvokas, mutta Lindholm sanoo vaihtavansa esineitä useasti, koska kyllästyy helposti.

– Oman kokoelmani arvo on nyt noin 30 000 euroa. Parhaimmillaan se on ollut yli 100 000 euroa.

Tällaisia herkkuja on ollut Lindholmin omassa tavaraluettelossa joskus. Kuvassa noin 75 000 euron edestä skinejä.

LindholMIN elämässä puhaltaa pian uudet tuulet, sillä hän muuttaa Tampereelle opintojen perässä. Hän aloittaa Tampereen Yliopistossa opinnot konetekniikan diplomi-insinööriksi.

Opiskeluista huolimatta hän keskittyy yhä yritykseensä, jonka parissa riittää hommia päivästä riippuen jopa aamusta iltaan. Haastatteluhetkellä hän on tehnyt 12-tuntisia päiviä Assembly Summer 2022 -tapahtumassa, jossa CSKeisari oli mukana omalla pisteellä.

Lokakuussa 20 vuotta täyttävä nuori mies uskoo skinibisneksien sujuvan jatkossakin. Yrityksen kasvu on ollut nopeaa ja mukana on jo muita osakkaitakin. Tavoite ja halu on kasvattaa, kehittää ja monipuolistaa liiketoimintaa entistä paremmaksi ja kannattavammaksi.

– Yrityksen perustamisen taustalla oli halu tehdä omaa juttua. Kirjaimellisesti rakastan tätä skiniharrastusta. Se on intohimoni. Tänä aikana olen myös oikeasti innostunut yrittämisestä.