Antti hylkäsi varmat urapolut unelmiensa pelin edestä: väittää tekevänsä yksin kaikkien aikojen selviytymistoiminnan – nettikansa hullaantui jo Suomen ja Venäjän rajalle sijoittuvasta demosta.

Radiossa pienellä puupöydällä soi suomalainen tango, linnut laulavat taivaalla ja edessä aukeaa kotoinen metsämaisema.

Tunnelma on tyyni, mutta pahaenteinen. Tiheiden puiden takana odottaa tie itään – kuten selviytymistoimintapeli Road to Vostokin nimi kääntyy suomeksi sekä englannista että venäjästä.

Road to Vostok on aidon oloinen fps-peli, eli tarjolla on hahmon silmistä nähtävää actionia. Siinä tutkitaan ympäristöä kieli keskellä suuta, selviydytään ja raivataan reitti ovelien vihollisten läpi. Fokus on nimenomaan realismissa: siinä, miten aseet, luodit, maailman fysiikat ja vihollisten tekoäly käyttäytyvät.

Nyt yksikin väärä oksan rasahdus voi erottaa elämän kuolemasta.

Pelatessa tunne kääntyy usein pakokauhuun, kun viholliset voivat iskeä arvaamatta kimppuun mistä tahansa. Nopeita sormia ja kylmiä hermoja vaaditaan.

Realistinen selviytymispeli Road to Vostok on ollut viime aikoina monen pelaajan tutkalla.

Mutta Road to Vostok ei vielä ole valmis – eikä ole sitä hetkeen. Silti se on jo herättänyt kiinnostusta ympäri maailmaa. Syystäkin: hiljattain pelistä julkaistiin vaikuttava demo ilmaiseksi, ja kokonaisuutta tekee vain yksi ihminen, alkujaan kymenlaaksolainen Antti Leinonen.

Hän on julistanut tekevänsä kaikkien aikojen selviytymispelin.

– Väite on totta kai kova, mutta suunnitelmallani toteutettavissa. Olen tämän asian takana täysin, Antti Leinonen kertoo videopuhelussa Ilta-Sanomille.

– Siinä missä muut pelifirmat siirtyvät pelistä toiseen, minä en ole menossa minnekään. Tämä on pitkä projekti, jota tulen hiomaan kauan julkaisun jälkeenkin. Keskityn vain tähän, ja nimesin perustamani firmankin asiaa alleviivatakseni Road to Vostok Oy:ksi.

Road to Vostokin tuore demo on kerännyt Leinosen mukaan jo yli parisataa tuhatta pelaajaa. Palaute on ollut positiivista, innostunutta. Ison pelaajamäärän ohella tärkeitä ovat olleet ulkopuoliset sisällöntuottajat, sillä ”he ovat tehneet pelistä satoja videoita, joita katsottu netissä satoja tuhansia kertoja”.

Antti Leinonen on vasta 29-vuotias, mutta hän on jättänyt taakseen jo kaksi uraa. Leinonen oli vuodesta 2017 alkaen töissä opetusupseerina puolustusvoimissa – mitä kuvailee hyväksi ja varmaksi poluksi eläkkeelle saakka – kunnes kipinä pelien parissa työskentelemisestä vei mennessään vuonna 2018.

Leinonen bongasi houkuttelevan työilmoituksen, haki ja pääsi sisään. Pesti oli visuaalisen pelisuunnittelun opettaja, ja työssä hän kertoo vetäneensä yli 50 opiskelijaprojektia vuodessa.

– Kyllä siinä näki kaikenlaisia pelejä lajityypistä toiseen. Ydinosaamiseni on fps-pelien puolella, mutta opettajan roolissa ymmärsin useita eri genrejä, Leinonen sanoo.

Antti Leinonen työstää peliä määrätietoisesti omasta visiostaan tinkimättä. Hän ei aio harhautua sivuteille ja lupaa, että mukaan ei tule moninpeliä eikä alueesta tule avointa pelimaailmaa.

Peliopettajana Leinonen ”kasvatti omaa skill settiä” eli laajensi osaamistaan ja näkemystään videopelien tekemisestä. Neljän vuoden jälkeen hän irtisanoutui, koska oli niin vakuuttunut omasta ideastaan.

Nyt Leinonen työskentelee päätoimisesti indie-pelinsä, Road to Vostokin, parissa. Hän nauttii vapaudesta; taiteellisesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta. Nyt hän on vastuussa vain itselleen.

Ja koska hän työskentelee yksin, vastuuta muiden palkoista ei ole. Yksi Leinosen tapa turvata työnsä on netin joukkorahoitussivu Patreon, josta hän saa vajaat 2000 euroa kuukaudessa.

Leinonen ei kuitenkaan sulje pois lisäavun tarvetta jatkossa.

– Tästä puhun enemmän tulevaisuudessa, mutta sanon nyt, että esimerkiksi aseiden äänittäminen olisi hankalaa yksin.

Antti Leinonen on omalaatuinen pelintekijä, harvinainen henkilö suomalaisesta näkökulmasta. Laserintarkka, järjestelmällinen ja määrätietoinen luonne juontanee juurensa armeijataustasta, joka heijastuu ”taidoksi suunnitella ja toteuttaa”. Vastaukset kysymyksiin tulevat kuin selkärangasta. Itsevarmuutta Leinosessa on kuin nuoressa Juhani Tammisessa.

– Olen tehnyt niin tarkkaa taustatyötä ja luonut niin monta prototyyppiä, että näen jo lopputuloksen tarkkana edessäni. Tiedän, millainen peli tulee olemaan. Nyt vain suuntaan sitä kohti suunnitelmallisesti.

Leinonen muistuttaa myös yleisöpalautteen tärkeydestä.

– Pelin pääpiirteet pysyvät muuttumattomina mielessäni, mutta tiettyihin yksityiskohtiin tarvitsen apua. Vaikea olisi vaikkapa testata, miten peli pyörii sadalla erilaisella näytönohjaimella.

Suosikkipeleikseen Antti Leinonen kuvailee hardcore-selviytymispelejä, kuten DayZ, Escape from Tarkov ja Stalker. Nämä ovat myös enemmän tai vähemmän vaikuttaneet Road to Vostokiin.

Selkäpiitä karmii hiipiessä, kiipeillessä, juostessa rivakasti ja hakiessa suojaa metsästä ja alueen puutaloista läpi Road to Vostokin yhden, tiiviin alueen demossa. Pelin anti on jo nyt kunnianhimoista ja mielenkiintoista – varsinkin, kun puhutaan yhden henkilön työn tuloksesta.

Leinonen näkee vuoden 2013 DayZ-selviytymisräiskintäpelin oleellisena inspiraationa. Samalla hän huomauttaa tuon pelin modien eli käyttäjien itse luoman sisällön merkityksestä. DayZin hän kokee näyttäneen, millainen markkinarako realistisille, vannoutuneiden käyttäjien niin sanotuille hardcore-selviytymispeleille löytyy.

Leinonen kertoo olevansa yhtä lailla pelintekijä kuin genren innokas pelaajakin. Samaan hengenvetoon hän toteaa, että lajityyppi ei ole kehittynyt tarpeeksi. Leinonen aikoo olla kuin DJ, joka keräilee paloja eri puolilta ja yhdistää ne sitten merkittäväksi, omaksi kokemukseksi.

– Road to Vostok tulee nostamaan genren uudelle tasolle.

Road to Vostok sijoittuu nykyaikaan. Postapokalyptisessä eli tuhoutuneessa maailmassa ei ole scifi- eikä kauhuelementtejä. Tapahtumapaikka on Suomen ja Venäjän raja. Leinonen sanoo, että peli ei ole poliittinen kannanotto, mutta mukana on syvällinen tarina. Sitä vain ei tulla vääntämään rautalangasta.

Antti Leinonen sanoo toivovansa tulevaisuudelta paljon, ennen kaikkea pystyvänsä tuomaan uutta intohimoa ja kekseliäisyyttä rakastamaansa lajityyppiin eli selviytymisräiskintään ja sen pelaajille.

Yksi kiinnostava seikka, joka tulee ilmi jo demosta, on pelin suomalaisuus. Sen näkee paitsi todentuntuisista maisemista, mutta myös monista yksityiskohdista, kuten ilmoitustauluihin kiinnitetyistä jäätelöauton aikatauluista. Merkityksen huomaa etenkin kielestä: pelimaailman sisäiset tekstit ja kyltit ovat suomeksi.

– Nautin aikanaan DayZistä, koska kaikki siinä oli kyrillisillä aakkosilla, enkä tiennyt niistä mitään. Tämä toi peliin mystisyytensä, kun apua piti hakea jatkuvasti netistä. Haluan samaa Road to Vostokiin. Suomi on eksoottinen kieli, joka antaa ulkomaalaisille erityslaatuisen kokemuksen, sanoo Antti Leinonen.

Road to Vostok on herättänyt huomion jo sillä, että peliä tekee vain yksi ihminen. Mutta lopullinen niitti saattaa tulla juuri suomalaisuudesta. Demo osoittaa, että kotimaiset metsät, tangot ja kieli yhdessä armottoman selviytymisen kanssa voivat olla muodostua kiinnostavaksi kokonaisuudeksi

Road to Vostok saattaa olla vielä kesken, ja polku edessä on pitkä. Mutta se on lupauksia täynnä.