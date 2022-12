Järjetön suoritus: Striimaaja pelaa hittipeliä kahdella laitteella yhtä aikaa – toista pelkillä jaloilla

MissMikkaa on läpäissyt Elden Ringin aiemmin muun muassa yhdellä kädellä ja tanssimatolla. Nyt hän pelaa samanaikaisesti pc:llä ja konsolilla.

Twitch-striimaaja MissMikkaa on viime viikot pelannut vuoden pelitapausta eli toimintaroolipeliä Elden Ringiä varsin hämmentävällä tavalla.

Striimaaja pelaa suorissa lähetyksissään peliä parhaillaan samanaikaisesti kahdella laitteella. Käytössä ovat PlayStation 5 ohjaimineen sekä pc, johon on kytketty tanssimatto.

MissMikkaan tavoite on läpäistä pelit samanaikaisesti. Toistaiseksi haaste on edennyt hyvin, sillä hän on voittanut jo useamman vaikean pomotaistelun. YouTubeen hän on ladannut videon, jolla hän päihittää Margit- ja Godrick-vastustajat.

MissMikkaa voisi sanoa Elden Ring -guruksi, sillä hän on läpäissyt pelin jo useita kertoja eri tavoin. Hän on tehnyt sen ainakin normaaliin tapaan pleikkarilla ja pc:llä, mutta lisäksi käyttämällä peliohjaimen sijaan tanssimattoa sekä pelaamalla vain yhdellä kädellä.