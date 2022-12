Ylistetyssä K18-räiskinnässä lanataan natseja – saat sen ilmaiseksi, jos toimit nopeasti

Wolfenstein: The New Orderin saa ilmaiseksi, jos toimii ennen keskiviikkoiltaa.

Wolfensteinin sankari B.J. Blazkowicz on mies, joka ei natseja pelkää.

Epic Games Store jakaa pc:lle ilmaiseksi Wolfenstein: The New Order -räiskintäpeliä, jonka ikäraja on 18.

Peli on lunastettava ennen keskiviikkoiltaa kello 18 Suomen aikaa, sillä se on Epicin joulukalenterin päivän ilmaistarjous. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.

Wolfenstein: The New Order sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan, jossa toisen maailmansodan voiton veivät liittoutuneiden sijaan natsit. Pelaaja astelee maailmaan sotaveteraani B.J. Blazkowiczin kengissä ja hänen tehtävänsä on yksinkertainen: pysäyttää pahan voimat, joiden johtohahmona toimii sankarimme arkkivihollinen, SS-upseeri Wilhelm ”Deathshead” Strasse.

Peli yhdistää räiskintää ajoittaisen hiippailun ja pelikenttien tutkimisen kanssa. Tarinallisesti peli myös lähentelee ajoittain absurdia: pelaaja voi esimerkiksi rekrytoida liittolaisekseen itse Jimi Hendrixin ja kohtaa pelin aikana natsien vaihtoehtoversion ikonisesta The Beatlesista.

K18-ikäraja on perusteltu pelin väkivaltaisuuden ja käsiteltävät teemat huomioiden. Se on saanut kehuja niin kriitikoilta kuin pelaajilta, vaikka se ei varsinaisesti vuoden peli -palkinnoista kilpaillutkaan julkaisuvuonna 2014.