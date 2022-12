Pelimarkkinat muuttuvat, mutta jotkut nimet ovat toisia paremmin aikaa kestäviä. World of Warcraftin kehitystä vetävä Ion Hazzikostas paljastaa Ilta-Sanomille, miksi miljoonat tarttuvat yhä vanhaan kunnon WoWiin.

Ion Hazzikostas on World of Warcraftin pomo, joka ottaa vastaan kehut ja kritiikin.

Videopelaamisen suosion hurjan kasvun myötä myös kilpailu markkinalla on kovaa. Harvat julkaisut selviävät montaa vuotta suosion valokeilassa, sillä yleisö janoaa jatkuvasti uutta ja hienoa.

Tähän on kuitenkin poikkeuksia ja yksi niistä löytyy lajityypistä, jolla vaihtuvuus on korkein kaikista. Nettiroolipelien kuningas on ollut jo 18 vuotta sama, eli huipussaan suorastaan kulttuurillisen ilmiön tasolle noussut World of Warcraft.

Aikanaan maailman suosituimpiin peleihin kuulunut julkaisu on säilyttänyt lajityypissään ykköspaikkansa, vaikka sen trendit sen ympärillä ovat muuttuneet useita kertoja. Pelin kehityksestä vastaava Ion Hazzikostas kertoo uskovansa, että pienet mutta tuttuun kaavaan mahtuvat innovaatiot ovat suuri syy menestyksen takana.

– Meiltä kysytään usein, että aiommeko joskus tehdä WoWille jatko-osan. Meidän mielestämme nyt pelataan jo WoWin kymmenettä osaa, Hazzikostas kommentoi IS:lle.

World of Warcraft on jo täysi-ikäinen. Alkuperäisen WoWin tunnelmiin pääsee Classic-versiolla, josta tämäkin kuva on.

Tietyllä tapaa hän on myös oikeassa. Pelin yhdeksäs lisäosa Dragonflight julkaistiin marraskuun lopussa. Monin tavoin kyseessä on täysin eri peli kuin takavuosien WoW, vaikka esimerkiksi taistelujärjestelmän ydinmekaniikat ovatkin ennallaan.

Peli onkin kenties tämän avulla onnistunut säilyttämään ydinyleisön, joka on tietyllä tapaa siunaus sekä kirous. Pelaajat haluavat uutta ja kiinnostavaa, mutta tiettyihin ominaisuuksiin koskeminen on vanhoille WoW-jäärille täysi tabu.

Hazzikostas itse kuuluu tähän joukkoon. Ennen uraansa kehitystiimissä hän oli Gurgthock-nimimerkillään laajalti tunnettu pelaaja, joka on viettänyt WoWin parissa koko pelin elinkaaren. Hän uskoo, että pelin pitkäikäisyyttä selittää pienten muutosten ohella sen monipuolisuus.

– Emme me näin 18 vuoden jälkeen halua sanella, miten WoWia pitäisi pelata. Haluamme tarjota vaihtoehtoisia pelitapoja, joista pelaajat voivat valita mieluisensa, Hazzikostas sanoo.

Hazzikostas seuraa pelaajien kommentteja pelistä ja sen nykytilanteesta tarkasti. Kaikkien miellyttäminen on vaikeaa.

Samalla hän toteaa, että hyvin erilaisesta sisällöstä nauttivan yleisön miellyttäminen on ajoittain vaikeaa. Joka sisällöllä on yleisönsä, mutta esimerkiksi pelaaja vastaan pelaaja -taistoista nauttiva ei välttämättä koske lainkaan sisältöön, jossa vastustajana on tietokone.

– Jos kysyt kymmeneltä WoWin pelaajalta, mitä he tekevät pelissä, vastaukset voivat kuulostaa siltä, että he puhuvat kaikki eri pelistä, Hazzikostas summaa.

Kuningasasemastaan huolimatta WoW ei kuitenkaan ole täydellinen. Pelillä on takanaan vaikeat neljä vuotta, joihin mahtuu kaksi monien WoW-fanien mielipiteitä jakavaa lisäosaa. Hazzikostas myöntää, että niiden virheistä opittiin paljon.

Vuoden 2016 ylistetyn Legion-lisäosan uudet tavat kehittää hahmoa olivat aikanaan hitti, mutta niiden katoaminen seuraavissa lisäosissa tuntui sitäkin pahemmalta. Ensin tämä koettiin vuoden 2018 Battle for Azerothissa ja heti perään vuoden 2020 Shadowlandsissa, joita pidetään pitkälti kenties koko sarjan heikoimpina osina.

– Tulimme siihen johtopäätökseen, että Legionissa aloitettu polku ei ole pelaajien eduksi. Dragonflightissa haluamme ottaa uuden suunnan ja käyttää kaikki resurssit pelin perustuksiin. Tavoitteenamme on tehdä WoWista parempi aina hamaan tulevaisuuteen, ei vain seuraavan parin vuoden ajaksi.

Vuoden 2016 Legion-lisäosaa pidetään yhtenä WoWin onnistuneimmista.

Myyntipuheita kuullaan usein, mutta Hazzikostasin puheet pitävät ainakin tietyssä määrin paikkansa. Dragonflightissa on selvästi aiempia osia vähemmän turhauttavia askareita, jotka pakottavat kirjautumaan sisään suorittamaan pahvilta maistuvia puhdetöitä.

Sen sijaan uusiksi on mennyt hahmoja kehittävä taitojärjestelmä, pelin lentojärjestelmä sekä varusteiden valmistamiseen tarkoitettu ammattijärjestelmä. Näistä varsinkin viimeiset kaksi ovat osa nettiroolipelien muutosta, jota Hazzikostas itse pitää tulevaisuuden suuntana myös WoWille.

– Emme aio muuttaa joitain osia pelistämme, kuten taistelun perusteita, mutta samalla haluamme puskea eteenpäin varsinkin pelimaailman kanssa vuorovaikuttamisen suhteen, Hazzikostas tiivistää.

Samalla alalla kilpailevien pelien kehityksestä vuosien varrella Hazzikostas vaikuttaa olevan jopa yllättävän innoissaan. Lajityypin tulevaisuuden hän näkee itse valoisana, vaikka viime vuosina monet ovat synkistelleet nettiroolipelimarkkinan kuihtumisella.

– 20 vuotta takaperin WoWin tapaiset pelit olivat ainoita MMO-pelejä siksi, koska ne olivat ainoita, joihin saatiin todella paljon pelaajia yhteiseen ja pysyvään ympäristöön. Nykyäänhän on enemmän sääntö kuin poikkeus, että pelissä on joitakin nettipeliominaisuuksia. Erot näiden välillä tulevat siitä, mihin ne keskittyvät, oli se sitten taistelu, rakentelu tai jokin muu, Hazzikostas pohtii.