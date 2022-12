Pikachu ja Ash Ketchum jättävät Pokémonin

Yli 1200 jaksoa Pokémon-animea tähdittäneet Ash Ketchum ja Pikachu jatkavat eteenpäin elämässä saavutettuaan viimeinkin haluamansa.

The Pokémon Company on ilmoittanut suositun Pokémon-animesarjan päähenkilön Ash Ketchumin siirtyvän sivuun yhdessä Pikachun kanssa.

Ketchum saavutti hiljattain animessa haluamansa eli nousi maailman parhaaksi Pokémon-kouluttajaksi. Aikaa siihen meni 25 vuotta ja 1219 jaksoa, joten Ketchum pääsee nyt ansaitulle eläkkeelle (vaikka hahmo on sarjassa yhä noin 10-vuotias).

Mistään äkkilähdöstä ei ole kuitenkaan kyse. Pokémon-sankarin ja Pikachun viimeinen matka alkaa Japanissa tammikuussa, kun luvassa on 11 jakson mittainen huipennus.

Lue lisää: 25 vuotta ja 1219 jaksoa: Pokémon-sankari Ash Ketchum sai lopulta palkintonsa

Ketchumin lähdöstä huolimatta Pokémon-anime on kaikkea muuta kuin taputeltu. Ensi vuonna sarja jatkuu Liko- ja Roy-nimisten hahmojen tähdittämänä.

Uusi alku sijoittuu ilmeisesti Pokémon Scarlet & Violet -peleistä tutulle Paldea-alueelle, sillä promokuvassa näkyvät Fuecoco-, Quaxly- ja Sprigatito -aloituspokémonit.

Huippusuosittua Pokémon-animea alettiin esittää Japanissa vuonna 1997. Vuosien varrella sarjan nimi on muuttunut useita kertoja, mutta Ketchum on aina ollut sen päähenkilö yhdessä Pikachunsa kanssa.

Pokémon on yksi maailman suurimmista viihdebrändeistä, johon liittyvä oheistuotemyynti on varsinkin kultakaivos. Animen ohella taskuhirviöt tähdittävät lukuisia pelejä, joita on myyty yhteensä yli 450 miljoonaa kappaletta.