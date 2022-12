Legendaarinen ilmaispeli laitettiin myyntiin – veljeksistä tuli yössä miljonäärejä

Dwarf Fortress teki veljeksistä miljonäärejä 20 vuoden työn jälkeen.

Megasuosittu indiepeli Dwarf Fortress tuli monien yllätykseksi hiljattain myyntiin Steamiin.

Se oli yllätys, koska peli on yli 15 vuotta vanha, minkä lisäksi se on tähän asti ollut ilmainen. Ja klassikkoversio on yhä, kunhan sen lataa pelin virallisilta sivuilta.

Mistä ihmeestä on siis kyse?

Pelin takana ovat veljekset Tarn Adams ja Zach Adams, jotka ovat kehittäneet peliä yhteensä jo 20 vuoden ajan. Tarkoitus ei ole koskaan ollut tehdä sillä rahaa, joten teos on ollut alusta asti ladattavissa ilmaiseksi.

Dwarf Fortressissa rakennetaan kääpiölinnoitus, jonka managerointi ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Pelissä on myös seikkailutila ja taisteluareena. Työläs opeteltava ja brutaalin vaikeaksi kutsuttu ja simulaattoripeli on yksi kaikkien aikojen indiehiteistä.

Ei siis ihme, että peli on vuosien aikana kerännyt vannoutuneen ja aktiivisen pelaajakunnan, joka on mielellään tukenut isojen peliyhtiöiden sijaan veljeksiä. He elivät yli 10 vuoden ajan fanien lahjoituksilla.

Kaikki muuttui, kun Zach sairastui. Korkeiden terveydenhuoltolaskujen takia veljekset päättivät tuoda myyntiin parannellun, maksullisen version, jotta pystyvät pitämään terveydestään huolta. Ja samalla takaamaan pelin tulevaisuuden.

Lue lisää: 7 vuotta, 12 tuntia päivässä – ”Iron Hyger” tahkosi häkellyttävän maailman­ennätyksen

Kolmen vuoden kehitystyön jälkeen Steam-versio julkaistiin 6.12. Se tarjoaa uudistuksina klassikkoversioon verrattuna uusina tutoriaalin, musiikkia ja pikseligrafiikat. Ilmaiseksi tarjottavaan peruspeliin ei ole koskettu, koska peli halutaan pitää yhä ilmaisena.

Peli myi ensimmäisen viikon aikana yli 300 000 kappaletta, ja nousi heti Steamin viikon myydyimmät pelit -listan toiseksi. Steam-versio maksaa Suomessa 29 euroa, joten 300 000 myytyä kappaletta tekisi jo pelkästään 8,7 miljoonaa euroa.

Mikäli summasta menee puolet myyntipalvelulle ja eri kuluihin, ovat veljekset silti tuoreita miljonäärejä. Ja puulla päähän lyötyjä Steam-version saavuttamasta suosiosta, sillä arvio oli, että kahden kuukauden aikana kaupaksi menee 160 000 peliä.

PC Gamerin haastattelussa veljekset kertovat ensimmäisten Steam-myyntirahojen tulevan vasta helmikuussa. Zach aikoo ostaa uuden asunnon, mutta Tarn ei ole vielä ehtinyt miettiä niin pitkälle.

Haastattelussa kaksikko korostaa, ettei jatko-osaa ole luvassa vuosikausiin. Nyt heidän huomionsa on tulevissa päivityksessä sekä ja kirjanpitäjän löytämisessä, jotta verot eivät aiheuta myöhemmin ongelmia. Tekijät myös muistuttavat rahojen olevan käytännössä palkkio 20 vuoden työstä.