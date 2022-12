Peleissä on varsinkin viime vuosina alettu ottaa huomioon erilaiset saavutettavuustoiminnot, joista on iloa varsinkin aivovamman kanssa eläville.

Se oli koulun liikuntatunti kuusi vuotta sitten, joka muutti Matilda Gustafssonin elämän kertaheitolla.

Tuolloin 15-vuotias Gustafsson sai jalkapallosta kovan osuman kasvojen vasemmalle puolelle. Niska retkahti iskusta siten, että vasen puoli aivoista vaurioitui vakavasti.

Taustalla oli jo pari vakavaa aivotärähdystä jääkiekosta, jota Gustafsson pelasi maajoukkuetasolla. Jääkiekko päättyi liikuntatunnin tapahtumiin ja aivovammaan, jonka takia muun muassa kävelyn ja puhumisen opettelu alkoi alusta.

Nyt 21-vuotias turkulainen Gustafsson istuu Helsingissä sijaitsevan pr-toimiston tiloissa pelaamassa. Gustafsson on kokeilemassa uuden toimintapelin saavutettavuustoimintoja, joiden tarkoitus on tuoda iso peli entistä laajemmalle yleisölle.

Pelissä muun muassa hahmojen ja pelimaailman taustaa voi muokata siten, että vastustajat erottuvat muusta ympäristöstä helpommin. Tai painaa nappia, jolloin peli kertoo, mihin pitää mennä tai mitä tehdä seuraavaksi. Pulmatehtäviin saa myös lisää aikaa halutessaan.

Katso alla olevalta videolta, miten God of War Ragnarök -peli muuttuu saavutettavuustoiminnoilla.

Gustafsson kertoo IS:lle pelaavansa muutamia kertoja vuodessa. Änärin pelaaminen onnistuu, koska jääkiekko ja sen säännöt ovat entuudestaan tutut, mutta esimerkiksi Grand Theft Autoon hän ei päässyt sisälle.

Pelaamista vaikeuttavat kognitiiviset vaikeudet eli asioiden havainnointi, tiedon käsitteleminen ja muistivaikeudet.

– Menee helposti siihen ettei halua pelata, koska jää jumiin. Ei vaikka tiedä, mitä pitäisi tehdä tai mihin mennä. Tai ettei saa sellaisia onnistumisen tunteita, jotka ovat itselleni tärkeitä pelatessa, Gustafsson kertoo IS:lle.

Ragnarök on toimintapeli, jossa on paljon pulmatehtäviä. Saavutettavuustoiminnoilla myös niitä voi yksinkertaistaa siten, että nappia painamalla hahmo ja tähtäin menevät oikeaan paikkaan. Eräällä asetuksella tarvitsee vain pitää nappia pohjassa, kun normaalisti sitä pitäisi rämpyttää nopeasti läpäistäkseen jonkin kohdan.

– Kyllä tämä erilaisten asetusten ja vaihtoehtojen tarjoaminen madaltaa kynnystä kokeilla tosi paljon. Genrestä riippuen niitä onnistumisen tunteita tulee, kun pääsee eteenpäin.

– Näistä asetuksista huolimatta tämä ei ole kuitenkaan mikään lasten peli, vaan kaikille sopiva. Kyllä tässä haastetta on ihan tarpeeksi. Itseäni ei ole tällaiset pelit aiemmin kiinnostaneet, mutta kyllä tätä olisi kiva pelata kotona.

Tältä näyttää normaalisti God of War Ragnarök...

.. ja tältä saavutettavuustoimintoja käyttäessä, kun värejä on muokattu halutulla tavalla.

Videopelien käyttämistä osana kuntoutusta ei ole erikseen ehdotettu, sanoo Gustafsson, joka on kuitenkin avoin idealle.

– Toimintaterapiassa harjoitellaan muun muassa hahmottamista, niin koen, että tämä on samalla tavalla kehittävää aivojumppaa. Treenataan kuitenkin keskittymistä, reagointia, havainnointia, hienomotoriikkaa ja ongelmaratkaisua, hän listaa pohtiessaan asiaa ääneen.

– Henkilöstä ja lähtökohdista riippuen asiaa voisi harkita ehdottomasti. Varsinkin, jos olisi suoraan sitä ajatellen kehitetty peli, jossa olisi tarinankerrontaa, ratkotaan tehtäviä ja edetään, mutta vähemmän väkivaltaisesti. Enemmän nuorille suunnattu, Gustafsson avaa näkemystään.

God of War on K18-ikärajalla varustettu toimintapeli, jonka väkivalta on paikoittain hyvin yksityiskohtaista.

Erilaiset saavutettavuustoiminnot ovat hiljalleen alkaneet yleistyä peleissä viimeisen parin vuoden ajan. PlayStation on keksinyt uusia jippoja varsinkin hittipeleihinsä. Xbox on puolestaan tuonut esimerkiksi Forza Horizon 5 -peliin tuen viittomakielelle.

Saavutettavuustoimintojen lisäksi tarjolla on erilaisia lisälaitteita, mutta niiden saatavuus on vielä verkkokauppojen varassa. Syynä on verrattain pieni kysyntä, minkä takia niitä ei oteta myymälöihin pölyttymään.

Tunnetuin lisälaite on Xbox Adaptive Controller, joka toimii Xboxin lisäksi pc:llä. ”Laudalla” on suurikokoiset näppäimet ja ohjausnäppäimet, jotka ovat vapaasti ohjelmoitavissa.

Xbox Adaptive Controllerista on ollut apua lukuisille pelaajille.

Erikoisvalmisteiset ohjaimet eri pelikoneille voivat olla myös bisnes. 8Bitdo on yritys, jolla on myynnissä esimerkiksi Lite Se -ohjain. Se on kooltaan hyvin kompakti, jotta näppäimiä saa painettua ilman suurempia liikkeitä. Ohjaimen on luonut Andreas Karlsson, joka rakensi sen selkäydinperäisestä lihassurkastumasta kärsivälle pojalleen.

Markkinoilla on myös esimerkiksi kuuroille tarkoitettu Subpac M2X -peliliivi, joka muuntaa peliäänet värinöiksi ja kosketuksiksi. Ja Xbox-ohjain, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä.

Joensuulainen Jenna Kosonen, 25, sai aivovamman liikenneonnettomuudessa. Hänellä on vaikeuksia uuden oppimisen kanssa, kuten myös muistin sekä hahmottamis- ja keskittymiskykyjen kanssa.

Kosonen ei ole pelaaja, mutta lähti silti Aivovammaliiton liiton kautta mukaan kokeilemaan peliä yhdessä Gustafssonin kanssa.

– En ole pelannut paljon pleikkaria, mutta tästä tykkäsin, kun pääsi jatkuvasti etenemään ja pysyi mielenkiinto yllä. Varsinkin näppäintoimintojen ja värien muuttaminen helpotti paljon, Kosonen avaa kokemusta.

Kososen mukaan hänelle on terapiassa korostettu pelaamisen tuomia etuja, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti ehdotettu videopelien pelaamista. Hän on tykästynyt lautapeleihin, mutta ei sulje pois pelikonsolin hankkimista.

– Uskon, että säännöllinen pelaaminen parantaisi muistia ja uuden oppimista. Treenaisi ja kehittäisi varmasti myös sorminäppäryyttä, kun itselläni se on vähän tönkkö varsinkin vasemman käden osalta.