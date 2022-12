Tubettaja viritti miljoonan dollarin haasteen – 20-vuotias korjasi potin

Tanskalaispelaajan voitto odottaa vielä pelijulkaisijan vahvistusta.

20-vuotias tanskalainen Anas ”Anas” El-Abd on voittanut supersuositun tubettajan Jimmy ”MrBeast” Donaldsonin järjestämän Fortnite-haasteen.

Haasteessa oli tarjolla miljoona dollaria, jonka El-Abd saa kokonaisuudessaan.

Epic Games ei ole vielä vahvistanut pelaajan voittoa, mutta tanskalainen on juhlinut sitä sosiaalisessa mediassa. Hän on myös pelin tulostaulukon mukaan voittaja. Donaldson on jo onnitellut somessa El-Abdia hienosta suorituksesta.

MrBeast-nimellä videoita julkaiseva Donaldson sai hiljattain oman skinin eli hahmon ulkoasun peliin, ja MrBeast’s Extreme Survival Challenge -haaste järjestettiin tämän kunniaksi. Haaste oli avoin kaikille yli 13-vuotiaille pelaajille ympäri maailmaa.

Haaste koostui kuudesta minipelistä: Mukana oli lastenleikkejä (lattia on laava, liikennevalot), joiden lisäksi piti etsiä saarelle piilotettu salkku, varoa tippumasta kuilun pohjalle, selvitä labyrintista ja päästä mahdollisimman nopeasti esteradan pohjalle.

Haastetta suorittaessa mukana oli muitakin pelaajia. Tarkoitus oli pysyä elossa mahdollisimman pitkään ja kerätä kolikoita. El-Abdin voittoon yltänyt pistemäärä oli 142 099, joka on 1501 enemmän kuin toiseksi tulleen pelaajan pistepotti.

Tällä suorituksella tanskalainen voitti miljoonan:

Juuri 20 vuotta täyttänyt pelaaja edustaa Guild Esports -joukkuetta. Hänen uransa voitot olivat ennen MrBeast-haastetta noin puoli miljoonaa dollaria, joten voitto näkyy tuntuvasti pelaajan pankkitilillä.