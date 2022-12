Finalmouse Centerpiece erottuu kilpailijoistaan ulkonäön osalta.

Suosittu, mutta laadun osalta alati kiistelty pelilaitevalmistaja Finalmouse on esitellyt ensimmäisen näppäimistönsä.

Centerpiece-näppäimistö eroaa kilpailijoistaan näyttävyydellään. Näppäimistössä on läpinäkyvät näppäinhatut ja kytkimet, joiden alle on upotettu näyttö. Näin ollen näppäimistöön saa pyörimään animaatioita, jotka jopa reagoivat painalluksiin.

Esittelyvideolla demonstroidaan efektejä uivilla kaloilla, jotka liikahtavat, kun käyttäjä rikkoo veden pinnan painamalla näppäintä. Finalmouse lupaa näppäimistön saavan useita erilaisia animaatioita – joista yhtiö puhuu skineinä – joita voi ladata ilmaiseksi. Käyttäjät voivat myös luoda omia skinejä jaettavaksi tai myytäväksi.

Finalmouse ei ole kertonut tarkempia teknisiä tietoja näppäimistöstään. Sisältä löytyy prosessori ja integroitu näytönohjain, jotta animaatioiden pyörittäminen ei syö pelikoneen resursseja. Virtansa näppäimistö saa koneeseen kiinnitettävällä usb-c-kaapelilla.

Kytkimet on tehty Gateronin kanssa, mutta tuunattu Finalmousen toiveiden mukaisesti. Käyttäjä voi muokata jopa 8000 kertaa sekunnissa päivittyvän näppäimistön aktivointipistettä.

Centerpiecen ensimmäinen rajattu versio tulee myyntiin alkuvuodesta 2023. Niin sanottu Founder’s Edition -erä on kooltaan 15 000 näppäimistöä ja kappalehinta on 350 dollaria. Yleinen myynti alkaa myöhemmin, mutta lopullinen hinta saattaa vielä nousta.

Näyttävä näppäimistö on hullaannuttanut internetin. Varsinkin hinta on yllättänyt monet, sillä 350 dollarin hintalappua on pidetty suorastaan edullisena näppäimistön teknologia huomioiden. Hurjimmat olettivat hinnan olevan jopa lähempänä tuhatta dollaria.