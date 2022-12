Ikoninen ajopeli palasi ja on parempi kuin pitkään pitkään aikaan

Need for Speed Unbound on pelisarjan paras osa pitkään aikaan. Se tarjoaa erityisesti haastetta.

Melkein jo 30 vuoden ikäinen Need for Speed -ajopelisarja on täällä taas. Uusin osa kantaa nimeä Unbound, joka tarjoaa katukisaamista, auton virittämistä ja poliiseilta karkuun kaahailua.

Olen nuoruusvuosista asti seurannut itselleni rakkaan pelisarjan menoa läheltä, mutta edelliset pari osaa eivät ole iskeneet lainkaan. Unboundin kelkkaan hyppäsin ilman sen suurempia odotuksia.

Katso videolta, miltä peli näyttää PlayStation 5:llä pelattuna!

Plussat Sopivankokoinen ja elävä kaupunki

Hyvä ja leppoisa tunnelma, joka pitää otteessaan

Tekoäly tarjoaa vastusta

Rahojen kotiuttaminen on oikeasti palkitsevaa Miinukset Liian tarkkasilmäiset poliisit ärsyttävät pidemmän päälle

Tarina ei säväytä tavalla tai toisella, vaan aiheuttaa enemmänkin myötähäpeää

Autotarjonta voisi olla mielenkiintoisempi

Auto lähtee helposti sladiin perusasetuksilla. Ajotuntumaa voi kuitenkin säätää kiitettävän paljon.

Jo ensimmäisen tunnin pelaamisen jälkeen olin myyty. Pelissä on Undergroundia paikoitellen muistuttava tunnelma, joka vie mennessään.

NFS-sarja ei ole koskaan ollut tunnettu ajosimulaattorina vaan arkademaisena viihdepläjäyksenä. ”Hauska” on paras sana kuvaamaan Unboundin ajokokemusta. Se on hyvin kolikkopelimäinen, sillä driftaamista lähes tyrkytetään. Onneksi ajotuntumaa saa kuitenkin säädettyä autokohtaisesti, joten itselle sopivat säädöt löytää kokeilemalla.

Autoista tulee erilaisia efektejä muun muassa sudittaessa, hypyreiltä lennettäessä tai käyttämällä nitroa.

Vauhdintuntua piisaa, kun mittarissa päästään yli 150 kilometrin.

Kampanjatila tarjoaa miljoona kertaa kuullun tarinan: tuntematon, kostoa janoava kuski nousee tyhjistä hiljalleen katujen päälliköksi, mutta matkalle mahtuu yllätyksiä. Hahmot puhuvat tarinan aikana runsaasti, mutta ikävä kyllä sisältö on mitäänsanomatonta roskaa, joka aiheuttaa vain myötähäpeää tällaisessa 30-vuotiaassa varhaisboomerissa.

Heikosta tarinasta huolimatta neljään viikkoon jaettu kampanja etenee hyvällä tahdilla. Arkipäivisin hankitaan rahaa viikonlopun spektaakkelia varten kisaamalla päivisin ja öisin. Viikonlopun huipennuksessa ajetaan suuremmista summista ja pääsystä eteenpäin.

Useimpiin kisoihin osallistuminen vaatii osallistumismaksun, mikä hidastaa suoraan rahankeräämistä. Tekoäly tarjoaa lisäksi sen verran vastusta, että varsinkin ensimmäisellä viikolla voitot ovat harvassa.

Ja hyvä niin, sillä jokainen tienattu dollari tuntuu ansaitulta. Varsinkin kun uudelleenyrityksiä ei ole rajattomisti käytettävissä, mikä vaikeuttaa kisaamista ennestään. Uusia autoja ei myöskään tipu syliin joka päivä toisin kuin vaikka Forza Horizonissa.

Autoja on tällä hetkellä yli 140, joten valinnan varaa on, mutta mitään kovin eksoottisia ei listalta löydy. Klassikot kuten Porsche 911 ja Nissan Skyline ovat luonnollisesti mukana, mutta varsinkin 80–90-luvun japanilaisautoja jäin itse kaipaamaan.

Autoja voi viritellä tuttuun tyyliin. Vaihtoehtoja on kiitettävästi.

Pelaajalle syötetään sopivassa tahdissa erilaisia kisoja eri paikoissa. Tarjolla on kierrospohjaisia katukisoja, sprinttejä, driftaamista sekä niin sanottuja takedown-haasteita, joissa kerätään pisteitä driftaamalla, ajamalla hyppyreistä ja kumoamalla esteitä.

Kaikkia kisoja ei ole kuitenkaan pakko ajaa. Siihen vaikuttaa erityisesti heat-järjestelmä (1–5 pistettä), joka nousee pykälittäin pelaajan kisatessa tai tehdessä rikoksia. Tason noustessa myös perässä olevien poliisien määrä kasvaa ja kalusto paranee. Kiinnijäämisen hetkellä mukana olevat tienestit katoavat tuhka tuuleen.

Heatin takia poliisit ovat useasti perässä, mikä käy pidemmän päälle puuduttavaksi. Toisaalta se pitää upporikasta tai rutiköyhää -ajattelutavan mielessä, kun rahan kertyessä alkaa miettiä piilopaikkaan palaamista seuraavan kisan sijaan. Heat-taso nollaantuu aina uuden päivän alettua tai pelaajan jäätyä kiinni.

Ajaettassa poliisit ja muu liikenne käyvät välillä hermoille. Varsinkin jos kisa menee pieleen sen takia, että poliisi päättää töniä juuri kesken voittotaistelun. Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että helikopterit eivät havaitse kohdetta, jos auto on paikallaan sammutettuna.

Unbound vie sarjan uuteen suuntaan ainoastaan visuaalisella ilmeellään. Maailma ja autot näyttävät aidoilta, mutta hahmot on toteutettu sarjakuvamaisesti. Lisäksi ajaessa autoista tulee erilaisia sarjakuvamaisia efektejä, jotka on toteutettu streetstyle-tyylisesti.

Olin aluksi epäileväinen autoista tulevista efekteistä, mutta pelatessa lämpenin niille hiljalleen. Efektit eivät vaikuta pelaamiseen, mutta jakavat siitä huolimatta varmasti mielipiteet. Itse pidän valintaa kuitenkin nyt onnistuneena.

Sarjakuvamaiset hahmot erottuvat muusta maailmasta. Tyyli iski minuun, mutta ei uppoa välttämättä kaikille.

Pelissä on isosti esillä räppäri ja tyyli-ikoni Asap Rocky, joka näkyy pelissä kustomoidun Mercedes 190E -autonsa kanssa. Räppäri on vastannut tiiminsä kanssa erityisesti soundtrackista, joka on yhdistelmä elektronista jumputusta, räppiä ja satunnaisia pop-kappaleita. Ei kaikkien mieleen, mutta sopii peliin ja kelpaa minulle.

Moninpelissä on omat autonsa, jotka pitää avata käyttöön. Muutaman testiajon perusteella nettipeleissä on luvassa ikävä kyllä melko perinteinen ajokokemus: yksi viidestä kisasta ratkaistaan ajotaidoilla, mutta yleensä romuralli vaikuttaa liikaa sijoituksiin.

Rihannan rakkaanakin tunnettu Asap Rocky vastaa pelin tunnuskappaleesta ja soundtrackista. Hän on mukana pelissä hyvin näkyvästi.

Unbound on edeltäjiään vaikeampi ja koukuttavampi, minkä takia se on paras NFS-peli pitkään aikaan. Criterion Gamesin rakentama kokonaisuus on sellainen, johon upottaa hyvin helposti ja mielellään kymmeniä tunteja.

Pelaamisen aikana ei ole tullut fiilistä, että nyt junnataan paikallaan, koska kisoissa on tarpeeksi vaihtelua ja ajaminenkin vain tuntuu jotenkin oikealta. Ja koska peli julkaistiin vain uusille konsoleille ja pc:lle, pyörii se hienosti 4K-resoluutiolla ja 60 fps:llä. Unbound avaa hienosti NFS:n uuden aikakauden uusilla konsoleilla.

Fakta Need for Speed Unbound Julkaisija/kehittäjä: Criterion Games, EA Saatavuus: PlayStation 5 (testattu), Xbox Series, pc Ikäraja (PEGI): 12