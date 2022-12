Bloonds TD 6 on yksi kaikkien aikojen tornipuolustuspeleistä.

Epic Games Store jakaa ilmaiseksi tietokoneelle suosittua Bloons TD 6 -tornipuolustuspeliä.

Peli on lunastettavissa Epicin kauppapaikalta perjantai-iltaan kello 18 asti, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.

Peli on tarjolla hyvin rajoitetun ajan, koska se on osa Epicin joulukalenteria, jonka sisältö vaihtuu päivittäin.

Tornipuolustuspeleissä yritetään estää vastustajia kulkemasta reitin läpi sijoittamalla puolustuslaitteita matkan varrelle valikoituihin paikkoihin.

Laitteita on erilaisia, niitä voi päivittää ja muokata, joten oikeat valinnat ja tornien sijoittelu ovat tärkeä osa pelaamista. Voi kuulostaa helpolta, mutta ei ole. Peliä voi pelata yksin tai jopa kolmen muun kanssa.

Bloons TD 6 on saanut erinomaiset arviot pelaajilta esimerkiksi Steamissa, jossa arvioita on peräti 225 000. Niistä 97 prosenttia eli noin 219 000 on positiivisia. Pelin yleisarvosana on palvelun paras eli ylivoimaisen myönteinen.

Arvioissa on kehuttu pelin monipuolista sisältöä, kasvavaa vaikeustasoa pelin edetessä sekä yhä säännöllisesti julkaistavia ilmaisia päivityksiä. Pelissä on mikromaksuja, mutta arvioiden mukaan niitä ei tuputeta pelaajille eivätkä ne ole mitenkään pakollisia.