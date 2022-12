Tässä on vuoden 2022 paras peli – ja 10 muuta huippu­peliä, joita ei kannata jättää välistä

Elden Ring, God of War Ragnarök, Stray, Immortality... 2022 tarjosi toinen toistaan upeampia videopelejä, joista IS:n toimitus nostaa esille 11.

Videopelivuosi 2022 tarjosi yhden kaikkien aikojen peleistä, useiden klassikkosarjojen onnistuneen paluun, yllättäviä indiehittejä sekä tietenkin ikimuistoisia pelikokemuksia.

Tässä jutussa paljastetaan Ilta-Sanomien vuoden 2022 peli, nostetaan esille vuoden pelitapauksia, minkä lisäksi Ilta-Sanomiin peliarvioita kirjoittaneet toimittajat listaavat top 5 -pelinsä.

Juttuun valittujen pelien osalta ainoa kriteeri on, että se julkaistiin vuoden 2022 aikana. Listan pelit ovat satunnaisessa järjestyksessä, jos ei muuten mainita.

Ilta-Sanomien vuoden peli: Elden Ring

Kehittäjä: FromSoftware. Julkaisija: Bandai Namco. Saatavilla: Pc, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series.

FromSoftwaren kehittämä ja keväällä julkaistu Elden Ring päätyi kaikkien kuuden IS:n toimittajan henkilökohtaiselle parhaat pelit -listalle. Maailmalla Elden Ring on pokannut jo useampia paras peli -palkintoja.

Elden Ringiin kohdistettiin kenties kaikkien aikojen kovimmat odotukset, mutta kuin ihmeen kaupalla mestariteos onnistui lunastamaan ne. Elden Ring parantaa Souls-sarjan hyväksi todettua peruskaavaa ja sovittaa sen uskomattoman hienoon sekä syvälliseen avoimeen maailmaan.

Pelissä on todellista ja harvinaista seikkailun tuntua: Joka nurkan takaa löytyy jotain, kunhan pelaaja itse uskaltaa tutkia. Elden Ring rikkoo lähes kaikin tavoin nykyisten avoimen maailman pelien vallitsevia trendejä – ja samalla todistaa, että kaikkien hittipelien ei tarvitse olla samasta puusta veistettyjä.

– Mikään peli ei ole täydellinen, mutta Elden Ring käy hyvin lähellä. Pidin Souls-sarjasta, mutta niiden vuosia odotettu henkinen seuraaja tekee käytännössä kaiken jo valmiiksi loistavia edeltäjiään paremmin. Kun erinomaiseen pelituntumaan yhdistetään erinomaisen kiinnostava ja näyttävä maailma, on niiden yhdistelmä jotain suorastaan maagista, ylistää peliä Tatu Partanen.

– Kokonaisuudessaan aivan hätkähdyttävän laaja ja kiinnostava jatke Souls-sarjalle. Vaikeustasoa hinkattu niin, että aukenee laajemmalle yleisölle, mutta silti haastetta löytyy myös Souls-veteraaneille, perustelee valintaansa Matti Järvi.

Elden Ring vetosi pelaajiiin muun muassa siksi, että se tarjoaa avoimen, mystisen ja elävän fantasiamaailman, johon pelaaja voi tutustua täysin vapaasti. Peli ei myöskään pidä pelaajaa kädestä kiinni missään vaiheessa.

Stray

Kehittäjä: FromSoftware. Julkaisija: Bandai Namco. Saatavilla: Pc, Playstation 4/5.

Stray jakoi kakkossijan päästyään neljän IS:n toimittajan top5-listalle.

Kissapeli oli kesän yllätyshitti, jossa ohjataan laumastaan eksyvää kissaa, joka päätyy hurjan scifidystopiaseikkailun keskelle. Kissa löytää rinnalleen robottikumppanin, jonka kanssa pyritään löytämään tie takaisin maan pinnalle ja kissakavereiden luokse. Perinteinen tasohyppely- ja pulmapeli tarjoaa tunteikkaan matkan, johon mahtuu myös yllätyksiä.

Strayn visuaalinen ilme upposi pelaajiin. Kuten myös kissojen ääntely.

God of War Ragnarök

Kehittäjä: Santa Monica Studio. Julkaisija: Sony. Saatavilla: PlayStation 4/5.

PlayStationin toimintahitin God of Warin odotettu jatko-osa pääsi Strayn tavoin neljän IS:n toimittajan listalle.

Ragnarök jatkaa melkein suoraan siitä mihin edellinen osa jäi. Tällä kertaa panokset ovat tosin suuremmat, kun maailmanloppu lähestyy fimbulwinter-talven alettua. Kratos, Atreus ja muut tutut (sekä uudet) kumppanit yrittävät estää sen, mutta viikinkijumalilla on omat suunnitelmansa.

Vahva tarinankerronta, upeat hahmot, vaihtuvat maailmat ja sulava tappeleminen tekevät pelaamisesta silkkaa nautintoa, jota syövät ainoastaan liian usein eteen heitettävät yksitoikkoiset pulmatehtävät. God of War Ragnarök on niitä harvoja jatko-osia, jotka eivät häviä vertailussa edeltäjälleen.

Immortality

Kehittäjä: Sam Barlow, Half Mermaid. Julkaisija: Half Mermaid / Netflix. Saatavilla: Pc, Mac, Xbox Series, Android, iOS

Immortality-dekkaripelissä selvitetään, mihin katosi 1960-luvulla lupaava näyttelijä Marissa Marcel, joka teki kolme elokuvaa, joita ei koskaan julkaistu.

Idea on katsoa pätkiä näistä elokuvista, niiden teosta, harjoituksista ja haastatteluista. Palapelimäisten klippien välillä liikutaan ja niitä löydetään lisää klikkaamalla hahmoja tai esineitä ruudulla. Siten siirrytään maagisesti kohtausten lävitse toiseen.

Vyyhti aukeaa katselemalla, kelaamalla ja poukkoilemalla hetkestä ja tilasta toiseen. Kokonaisuus on hillitty ja hyytävä, raivokas ja eroottinen. Se valtaa ajatukset täysin ja tulee oikeasti painajaisiin. Tässä on tuore tapa pelata peliä ja katsoa ja eläytyä elokuvaan.

Immortality tarjoaa dekkarin, jonka toteutus on poikkuksellisen näyttävä ja erilainen.

Gran Turismo 7

Kehittäjä: Polyphony Digital. Julkaisija: Sony. Saatavilla: PlayStation 4/5.

Uusi Gran Turismo 7 ottaa kaiken irti PlayStation 5:stä, mutta erityisesti sen ohjaimen kosketuspalautteesta ja dynaamisesti mukautuvista liipaisimista. Moottoritiellä ajettaessa kaistanvaihdot tuntuvat ohjaimessa ja niin tekee myös paniikissa jarrun painaminen pohjaan, kun on myöhästynyt puoli sekuntia viimeisestä mahdollisesta jarrutuskohdasta.

Tarinatilaan saa upotettua kymmeniä tunteja, minkä lisäksi tarjolla on erikoisia ajohaasteita ja satoja autoja kerättäväksi. Eteneminen on toteutettu sen verran hyvin, että ohjainta on välillä yksinkertaisesti vaikea laskea. Yksi kisa vielä ja sitten nukkumaan...

GT7 ei keksinyt rengasta uudestaan, mutta on kerrassaan upea oodi autoille ja kilpa-ajamiselle. Autofanaatikko osaa varmasti arvostaa pelin kertomia faktoja, nippelitietoa ja esittelyjä, joku taas innostua autoista enemmänkin.

Gran Turismo 7 tarjoaa varsinkin PlayStation 5:llä vakuuttavan ajokokemuksen.

Pokémon Legends: Arceus

Kehittäjä: Game Freak. Julkaisija: Nintendo / The Pokémon Company. Saatavilla: Nintendo Switch.

Pokémon-sarja uudistui alkuvuodesta, kun Legends: Arceus heitti pelaajat ensimmäistä kertaa seikkailemaan avoimeen maailman, jossa ihmiset vasta opettelevat elämään pokémonien kanssa. Pokémoneihin suhtaudutaan sen seurauksena varauksella.

Aikaisemmin Pokémoneja löytyi pitkästä ruohosta, mutta nyt ruoho on vaihtunut paikaksi, jossa pelaaja piileskelee. Liian avoimesti maastossa toikkaroiva sankari voi saada myös turpaansa Pokémoneilta – tätä ei taida olla tapahtunut koko sarjassa aikaisemmin!

Uudistukset nykyaikaistavat pitkään paikallaan junnannutta peliä tarjoten parhaan Pokémon-seikkailun vuosikausiin.

Pokémon Legends: Arceus vei Pokémon-sarjan onnistuneesti uuteen suuntaan.

Vampire Survivors

Kehittäjä: Luca Galante. Julkaisija: Luca Galante. Saatavilla: Windows, Mac, Xbox One, Xbox Series, Android, iOS

Retrohenkinen Vampire Survivors on jälleen todiste siitä, että pienelläkin budjetilla voi saada aikaan ilmiön. Ulkoisesti suoraan 90-luvulta ponnistava peli luottaa yksinkertaiseen kaavaan: pelaaja taistelee aina kasvavaa hirviöaaltoa vastaan ja saa uusia voimia niitä lahdatessaan. Pelin ideana on selvitä mahdollisimman pitkään. Siinäpä se.

Vain muutamia euroja maksavasta yhden miehen indietuotoksesta tuli todellinen ilmiö, josta innostuivat miljoonat pelaajat. Yksinkertaisuudestaan huolimatta peli on oikeasti koukuttava ja hauskempaa ajanvietettä kuin monet kymmenen kertaa kalliimmat mutta pahvilta maistuvat AAA-hintaluokan tekeleet.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Kehittäjä: Traveller's Tales. Julkaisija: Warner Bros Games. Saatavilla: Pc, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga lupaa paljon: kaikki yhdeksän pääelokuvaa yhdessä paketissa ja yli 300 pelattavaa hahmoa. Tehtävä on mittava, mutta siitä suoriudutaan hienosti. Jokaisen leffan huippuhetket käydään läpi hyvällä huumorilla.

Vaihtelua piisaa ilahduttavan paljon. Välillä tutkitaan ympäristöä jalan, loikitaan esteiden läpi, ammutaan vihollisia tai hypitään moninaisten kulkuneuvojen puikkoihin. Osa kentistä tarjoaa myös vapaata avaruuslentelyä. Parasta on, että jaetun ruudun moninpelissä kaverin saa menoon mukaan.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga on jättimäinen yhdeksän elokuvan kattava pelipaketti.

Trek to Yomi

Kehittäjä: Leonard Menchiari, Flying Wild Hog. Julkaisija: Devolver Digital. Saatavilla: Pc, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series

Mustavalkoisena alusta loppuun pelattava kaksiulotteinen toimintaseikkailu Trek to Yomi kertoo mielenterveytensä kanssa kamppailevasta samuraista. Trek to Yomin suurin ansio on, miten ainutlaatuisesti se vie sisälle vanhaan aikaan, paikkaan ja japanilaisiin elokuviin. Synkän tarinan tulkinnanvaraisuus viimeistelee kokemuksen, joka jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa lopputekstien jälkeen.

Trek To Yomi on kokonaan mustavalkoinen. Tyylivalinta korostaa pelikokemusta.

Neon White

Kehittäjä: Angel Matrix. Julkaisija: Annapurna Interactive. Saatavilla: Pc, PlayStation 4/5, Nintendo Switch

Neon White koostuu tulitaisteluista, visuaalisten novellien tapaisesta kerronnasta ja sivuhahmojen kanssa ystävystymisestä lahjoja antamalla. Lisäksi pikkuruisia kenttiä tulee läpäistä mahdollisimman nopeasti speedrun-hengessä. Tarkoitus on kukistaa nopeasti kaikki viholliset ja päästä maaliin. Välillä seurataan villiä tarinaa.

Neon White on äärimmäisen haastava, mutta pelaamaan oppii kuin itsestään. Ohjaus on tarkkaa ja napakkaa, mutta hypyt kevyitä ja ilmavia. Ilahduttavasti genren kliseet eli räjähtävät tynnyrit toimivat nyt trampoliineina. Harjoittelemalla kentät oppii lentämään ja liitämään läpi sirkusesityksen tavoin.

Kuten sanottua, idea on outo. Mutta tämä toimii. Lopputulos on unenomainen, suorastaan maaginen räiskintäpeli, jollaista ei ole ennen nähty. Tämän tason mestariteos virkistää etenkin lajityypissä, jossa todelliset neronleimaukset tuntuvat olevan yhä harvemmassa.

Neon White tarjoaa unenomaisen ja maagisen räiskintäpelikokemuksen, jonka outo idea vain yksinkertaisesti toimii.

Miikka Hujanen Elden Ring (FromSoftware) God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) Total War: Warhammer III (Creative Assembly, Feral Interactive) Sifu (Sloclap) Stray (BlueTwelve Studio)

Matti Järvi Elden Ring (FromSoftware) Pokémon Legends: Arceus (Game Freak) Persona 5 Royal (Atlus) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Tribute Games Inc) Stray (BlueTwelve Studio)

Johannes Valkola Elden Ring (FromSoftware) Immortality (Half Mermaid) Stray (BlueTwelve Studio) Norco (Geography of Robots) Neon White (Angel Matrix)

Tatu Partanen Elden Ring (FromSoftware) FINAL FANTASY XIV: Endwalker (Square Enix) Lost Ark (Smilegate RPG) Warhammer 40,000: Darktide (Fatshark) Vampire Survivors (Luca Galante)

Iida Hallikainen Horizon Forbidden West (Guerrilla Games) Pokémon Scarlet & Violet (Game Freak) God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) Elden Ring (FromSoftware) Stray (BlueTwelve Studio)