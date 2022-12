Xtrfy M8 on poikkeuksellinen pelihiiri, jossa on käytetty luovia ratkaisuja varsinkin muotoilun takia.

Xtrfy M8 on ruotsalaisvalmistajan uusin langaton pelihiiri.

Ruotsalainen Xtrfy on parissa vuodessa noussut pelihiirivalmistajien eliittiin. Yhtiön uusin tuote on monella tapaa erikoinen M8 Wireless. Ilta-Sanomat testasi 100 euroa maksavan langattoman pelihiiren, jota myydään viidessä eri värissä.

Hiiren designin osalta erikoisin ratkaisu on erittäin matala etuosa, joka mahdollistaa erikoisemmankin otteen hiirestä – ja jakaa varmasti mielipiteet. Ratkaisu on silmääni hieno, mutta samaan aikaan myös jotenkin outo.

Vaikka hiiri on muotoiltu symmetrisesti, on se kuitenkin suunnattu ensisijaisesti oikeakätisille, koska kaksi sivunäppäintä ovat vasemmalla puolella. Ne ovat myös hiiren ainoat lisänäppäimet.

Muotoilultaan M8 muistuttaa hyvin paljon supersuosittua Logitech G Pro Superlightia. Xtrfyn hiiri on tosin hieman lyhyempi, vähän matalampi ja pari milliä kapeampi. Painoa on vaivaiset 55 grammaa.

Näppäimet jatkuvat edessä hyvin matalle. Xtrfyn mukaan pöytään jää väliä vain neljä milliä.

Ensituntuma M8:sta on, että se tuntuu kevyeltä, mutta ei kuitenkaan niin kevyeltä kuin olettaisi. Paino on pikkuriikkisen hiiren takaosassa. Ratkaisu toimii itselläni.

Hiiri sopii erityisesti kynsillä eli claw-otteella pelaaville, mutta kämmenotetta käyttävänä ihastuin siihen silti välittömästi. Hiiriotteeni takia en pystynyt kuitenkaan hyödyntämään poikkeuksellista näppäinasettelua.

Hiiren istuvuus käteen on kaiken a ja o, joten huomautettakoon ettei reunoilla ole minkäänlaista muotoilua, joka tukisi pikkusormea tai peukaloa. Asia ei minua haitannut, mutta jollekin toiselle se voi olla ratkaiseva seikka.

Skrollatessa rulla antaa selvän tuntopisteen, mutta ei pidä kuitenkaan ääntä. Rullan pinta on mukavan tuntuista muovia.

Sensori on erinomainen Pixartin 3395, joka toimi koko testijakson ajan moitteettomasti. Kaikkien näppäinten klikkaustuntuma on erinomainen, eikä viivettä ole. Hieman yllättäen klikkaukset tuntuvat painokohdasta huolimatta myös täysin identtisiltä – tämä on merkki laadukkaasta toteutuksesta.

Sivunäppäimet päästävät melko pistävää ääntä verrattuna päällä oleviin perusnäppäimiin, jotka ovat hieman neutraalimmat. Aiemmin käyttämääni Razer Viper V2 Prohon verrattuna Xtrfy M8 on pikkuriikkisen hiljaisempi.

Alas asti ulottuvien näppäinten takia latausportti ei sijaitse hiiren edessä kuten yleensä. Xtrfy on löytänyt sille paikan hiiren oikean kyljen takaosasta. Aukon saa peitettyä mukana tulevalla muovipalalla silloin, kun johdolle ei ole tarvetta. Kaiken kaikkiaan toteutus on tyylikäs.

Akku kestää käytössä noin 70 tuntia yhtä soittoa, eli itselläni helposti koko työviikon ja pelaamiset päälle. Latausjohtokaan ei ole käytön aikana oikeastaan edessä. Akku latautuu täyteen parissa tunnissa, joten onneksi piuhaa ei tarvitse pitää useasti tai pitkään kiinni.

Latausjohdon paikka on hiiren kyljessä.

Latausportin saa piiloon mukana tulevalla muovipalalla. Toteutus on onnistunut.

Hiirelle ei ole erillistä ohjelmistoa, joten kaikki säädöt tehdään suoraan hiirestä. Pohjassa on kytkin ja näppäin, joilla saadaan hiireen virrat päälle, säädetään sensorin nopeutta, hiiren päivitysnopeutta sekä sitä, miten nopeasti hiiri reagoi painalluksiin.

Säätäminen on helppoa ja kaikki toimii kuten pitääkin, mutta ohjelmiston puute on myös pienoinen miinus. Sensorin nopeutta eli dpi:tä kun voi säätää vain pykälittäin (400/800/1200/1600/3200/4000/7200/26000), joten en saanut käyttöön suosimaani 1000 dpi:tä. Ei iso juttu, mutta asetuksia piti muuttaa taas pelikohtaisesti.

Säädöt tehdään pohjassa löytyvällä kytkimellä ja näppäimellä.

Lopputuloksesta ei voi muuta sanoa kuin että ruotsalaiset tekivät sen taas. Xtrfy M8 on laadultaan erinomainen hiiri, joka tuo uudenlaisen designin suurelle yleisölle. Se ei sovi kaikille, mutta pienempikätisille ja claw-otteella pelaaville tätä voi suositella varauksetta.

Laadultaan hiiri on erinomainen ja sen sensori markkinoiden parhaasta päästä, joten hintaakin voi pitää perusteltuna moniin kilpailijoihin verrattuna.

Moitittavaa löytyy sen sijaan värivalikoimasta, vaikka vaihtoehtoja on peräti viisi. Yksikään hiiristä ei ole nimittäin yksivärinen, sillä pohjaan, sivunäppäimiin tai rullaan on ollut pakko laittaa väriä. Omaan silmääni perinteinen yksivärinen, oli se sitten musta, valkoinen tai punainen, näyttää yksinkertaisesti kauniimmalta.