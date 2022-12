The Game Awards 2022 -voittajat

Vuoden peli: Elden Ring

Odotetuin peli: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Peliohjaus: Elden Ring

Visuaalinen ilme: Elden Ring

Toimintapeli: God of War Ragnarök

Tarinankerronta: God of War Ragnarök

Toiminta/seikkailupeli: God of War Ragnarök

Roolipeli: Elden Ring

Moninpeli: Splatoon 3

Toimintapeli: Bayonetta 3

Perhepeli: Kirby and the Forgotten Land

Tappelupeli: MultiVersus

Simulaattori/strategiapeli: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Urheilu/ajopeli: Gran Turismo 7

Jatkuva peli: Final Fantasy XIV Online

Debyytti indiepeli: Stray

Indiepeli: Stray

Mobiilipeli: Marvel Snap

VR/AR: Moss: Book II

Saavutettavuus: God of War Ragnarök

Esiintyjä: Christopher Judge (Kratos, God of War Ragnarök)

Tv/elokuvasovitus: Arcane: League of Legends

Musiikki: God of War Ragnarök

Äänisuunnittelu: God of War Ragnarök

Peliyhteisöä tukeva: Final Fantasy XIV Online

Kilpapeli: Valorant

Kilpapelaaja: Jacob "Yay" Whiteaker (OpTic/Cloud9, Valorant)

Kilpapelijoukkue: LOUD (Valorant)

Kilpapelivalmentaja: Matheus "bzkA" Tarasconi (LOUD, Valorant)

Kilpapelitapahtuma: Worlds 2022 (League of Legends)

Sisällöntuottaja: Ludwig