Yhdysvaltain kauppakomissio FTC on haastanut Microsoftin oikeuteen.

Microsoftin ja pelijätti Activision Blizzardin välinen 68,7 miljardin dollarin yrityskauppa on saanut mutkan matkaan.

Yhdysvaltain kauppakomissio FCT on jättänyt haasteen, jonka tarkoitus on estää pelialan kaikkien aikojen suurin yrityskauppa. Kauppaa vastaan on ollut myös Sony, jonka PlayStation-konsoli kilpailee Microsoftin Xboxin kanssa.

FTC:n mukaan kauppa vääristäisi kilpailua alla, sillä sen myötä Microsoftilla oli keinoja ja motiivia manipuloida kilpailua muilla pelialustoilla. FTC nostaa esille Microsoftin ja Bethesdan välisen yrityskaupan, minkä jälkeen useat Bethesdan tulevat pelit julkaistaan vain Xboxille tai pc:lle.

FTC:n lisäksi megakauppaa tutkivat Britannian kilpailuviranomainen CMA sekä EU-komissio. FTC on toistaiseksi ainoana kertonut seuraavista askelistaan.

Pelialan megakaupan on tarkoitus sulkeutua kesäkuussa 2023. Microsoftilla sekä Activision Blizzardilla uskotaan yhä kaupan toteutuvan suunnitellusti.

Microsoftin omistukseen siirtyisi kaupassa muun muassa Call of Duty-, World of Warcraft-, Overwatch-, Diablo-, Hearthstone- ja Candy Crush -pelisarjat.