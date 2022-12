Pokémon Scarlet ja Violet ovat tunteita herättävä kokemus: Upea tarina, tönkkö toteutus

Pokémon-pelien 9. sukupolvi venyttää sarjan perinteisten pelien rajoja. Scarlet ja Violet sisältävät viimein haastetta ja jännitystä myös aikuisille faneille.

Marraskuun 18. päivä oli vuoden odotetuin hetki monelle, myös allekirjoittaneelle, kun Pokémon Scarlet ja Violet -pelit julkaistiin Nintendo Switchille. Pelit ovat keskenään käytännössä identtiset, sillä ainoa iso ero on pelikohtaiset pokémonit.

Edellisen Pokémon-pelin (Pokémon Legends Arceus) tavoin niissäkin on avoin maailma. Se on raikas tuulahdus ja mullistava kokemus Pokémon-saagassa, sillä 90-luvulta lähtien pelaajat ovat joutuneet suorittamaan seikkailun tarkkojen sääntöjen ja reittien mukaisesti.

Plussat Avoin maailma ja erilaiset tarinat tarjoavat paljon tekemistä Pelin juoni poikkeaa aiemmista peleistä hyvällä tavalla Haastavuustasoa saa säädellä itse Miinukset Toteutus ei ole viimeistelty Huonot grafiikat, konsolissa loppuu tehot kesken Pelin alku tuntuu osin pitkäveteiseltä

Tarjolla on peräti kolme erilaista tarinaa, jotka saa suorittaa mieleisessään järjestyksessä. Sama koskee Pokémon-saleja. Ensimmäistä kertaa pelissä on mahdollisuus seikkailla myös saman pelin omistavan ystävän kanssa virtuaalisesti.

Pelit noudattavat kuitenkin pitkälti vanhaa tuttua Pokémon-kaavaa: kerää kaikki pokémonit, nouse Pokémon-mestariksi ja pelasta siinä sivussa maailma.

Peli alkaa pelaajan löytäessä mystisen pokémonin huuhtoutuneena rantaan. Se on loukkaantunut ja pelaaja päättää auttaa siitä. Tämä vie päähenkilön ensimmäiseen seikkailuun, jonka lopullinen mysteeri selviää vasta hieman ennen lopputekstejä.

Pelit sisältävät monia mysteerejä, joita tutkitaan ystävien kanssa.

Espanjaa ja muita Iberian niemimaan maita muistuttava Paldea on kaunis. Pelaaja pääsee kokemaan kaikki vuodenajat ja monenlaiset maisemat aina avoimista nummista lumisiin vuorenhuippuihin ja ukkosmyrskyihin.

Pelissä ohjataan Naranja- tai Uva-akatemian opiskelijaa. Hahmo on kustomoitavissa, mutta koulun univormua on käytettävä läpi pelin. Tästä pieni miinus, sillä aiemmissa peleissä asun on saanut kauttaaltaan valita itse.

Aiemmista peleistä poiketen legendaarinen pokémon – pelistä riippuen Koraidon tai Miraidon – on sankarin matkassa jo pelin alkutaipaleesta asti. Sitä ei kuitenkaan voi käyttää taisteluissa ennen pelin loppua. Moottoripyörää muistuttavalla liskolla ratsastetaan, ylitetään meri, kiivetään vuorille ja liidetään ilmassa.

Scarlet-pelissä päähenkilö ratsastaa Koraidon-nimisellä legendaarisella pokémonilla.

Taistelumekanismi on samanlainen kuin monissa aiemmissa peleissä. Arceusiin verrattuna se kuitenkin vaikuttaa hieman jälkeenjääneeltä, sillä pokémonit eivät liiku taistelukentällä toistensa luokse, eikä kuvakulmaa voi vaihtaa itse taistelun aikana.

Taistelun ulkopuolella uusi muutos on se, että pelaaja voi päästää pokémoninsa vapaaksi, ja se voi taistella ilman käskyjä avoimessa maailmassa liikkuvia pokemoneja vastaan.

Pelaaja voi päästää pokémoninsa taistelemaan itsenäisesti avoimen maailman pokémoneja vastaan.

Taistelumekaniikat jäävät jälkeen aiemmasta Pokémon Legends Arceus -pelistä.

Odotukset Scarlet ja Violet -peleihin olivat korkealla. Ne murskattiin kuitenkin nopeasti, sillä peli on edelleen keskeneräinen.

Grafiikat tökkivät ja ovat alkeelliset jopa Arceusiin verrattuna. Suoraan sanoen konsoli ei edes jaksa pyörittää peliä.

Verkko on täynnä lukemattomia videoita, joissa pelin mekanismeissa on sorruttu alkeellisiin virheisiin: hahmo ikään kuin tippuu maan sisälle, kulku hidastuu tai hahmo jää jumiin. Tuntuu suorastaan käsittämättömältä, ettei näihin asioihin ole tullut vielä useidenkaan viikkojen jälkeen parannusta.

Avoimen maailman tutkiminen oli jännittävää, mutta tuntuma hävisi, kun peli ei jaksanut pyöriä.

Ennen Pokémon-pelien juoni on ollut täynnä käänteitä heti siitä lähtien, kun professori antaa pelaajan valita oman pokémoninsa kolmesta eri vaihtoehdosta. Nyt juonen suurimmat käänteet painottuvat pelin loppuun. Tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta alku tuntui hitaalta.

Kaikkiaan pelien suunta on kunnianhimoinen ja oikeanlainen, mutta panostuksen olisi voinut viedä loppuun asti.

Silloin tällöin jää aikaa myös ottaa selfie psyduckin kanssa.

Ansioitakin yhdeksännen sukupolven peleille on annettava.

Tökkimisestä huolimatta uudet pokémonit tuntuivat pitkästä aikaa innostavilta. Ne eivät oikeastaan kaikilta osin edes muistuttaneet tyypillisiä pokémoneja. Avoin maailma tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja pelin vaikeustason saa valita itse.

Oli myös tervetullut muutos, että peli sisälsi kolme erilaista tarinaa. Pelaaja saa itse valita, tavoitteleeko hän ensimmäisenä liigan mestaruutta vai ratkaiseeko muut pelin mysteerit ensin.

Suurin tunnustus on annettava pelin tarinalle: se on paras ja kutkuttavin vuosiin.

Vaikka pokémon-pelejä markkinoidaan pääasiassa lapsille, tämän pelin juoni ei muistuttanut lastenpeliä. Se oli yllättävä, jopa joiltain osin häiritsevä.

Kun lopputekstit rullasivat ruudulla, suu jäi auki. Ei voinut kuin ihmetellä, miten viimein Nintendo tarjosi pelaajille jotain muuta kuin tyypillisen tarinan. Ensimmäistä kertaa peli sai aikaan monia tunteita – ainakin allekirjoittaneessa.

Nintendon pitäisi seuraavaksi panostaa pelien toimivuuteen ja grafiikoihin, sekä hankkia viimein pelien hahmoille ääninäyttelijät. Jos näin tapahtuu, alkavat Pokémon-pelit viimein vastata sitä seikkailua, josta jokainen pokémon-kouluttaja haaveili nähtyään televisiosta Pokémon Indigo Leaguen ensimmäisen jakson.