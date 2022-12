Peliporukka tekeytyi naisiksi ja jälki oli rumaa: ”Voit olla avuksi keittiössä”

Yksikään pelaaja ei ole nettipeleissä turvassa asiattomalta kommentoinnilta, mutta varsinkin naiset joutuvat kuuntelemaan sellaista, muistuttaa uusi viraalivideo.

Valorant on suosittu nettiräiskintäpeli.

Argentiinalainen naispelaajien videopeliyhteisö on kuvannut videon, jolla esitellään naisten peleissä kokemaa seksismiä, mutta tällä kertaa miesten kautta.

Videolla kolme tunnettua miespelaajaa pelaavat Valorantia käyttäen äänenmuunninta kuulostaakseen naiselta. Videolla esitettävien tilastojen mukaan miehet pelasivat ensin hyvin, mutta heidän tilastonsa huononivat selvästi, kun he pistivät äänenmuuntimen päälle.

Video antaa ymmärtää, että syy olisi pitkälti joukkuetovereissa, jotka eivät halunneet toimia yhdessä naispelaajan kanssa, vaan keskittyvät mollaamiseen. Videolla ei kerrota, miten monta ottelua miehet pelasivat videota varten.

– Mene tyttö pois täältä, yksi kanssapelaajista vastaa eräälle esiintyjistä, kun hän avaa suunsa.

– Älkää kukaan menkö B:lle, katsotaan jos he tappaisivat tämän huoran, sanoo joku pelaajista esiintyjälle, kun tämä ehdottaa pommipaikka B:lle hyökkäämistä.

– Voit olla avuksi keittiössä, kuuluu eräs vastaus, kun striimaaja sanoo haluavansa olla avuksi koko joukkueelle.

Yksi naiseksi tekeytyneistä miehistä sanoi kokemuksen vähentäneen heti pelihaluja, eikä hän voisi kuvitella jaksavansa kuunnella vastaavia kommentteja päivittäin. Toinen kutsui kokemusta turhauttavaksi.

Argentiinalaisprojekti on levinnyt maailmalle muun muassa TikTokin kautta, kun kristabyte-niminen käyttäjä teki siitä videon. Sitä on katsottu 2,4 miljoonaa kertaa.

– Vaikein haaste (netti)peleissä ei ole itse pelaaminen vaan siihen liittyvä kulttuuri, kristabyte sanoo miljoonia näyttökertoja keränneellä videollaan viitaten nettipelien toksisuuteen.

Suosittu striimaaja LuluLuvelyn, oikealta nimeltään Lindseyn, jakamaa videota kristabytestä on puolestaan katsottu Twitterissä melkein miljoona kertaa. LuluLuvelyn twiitti on kerännyt yli 1500 kommenttia.

Moni Twitter-kommentoija on toivonut videon ja muiden esimerkkien muuttavan edes joidenkin käytöstä. Useat ovat toisaalta huomauttaneet myös miesten kärsivän haukkumisesta. Moni kommentoija on myös jakanut esimerkkivideoita kohtaamastaan käytöksestä. Videoilla häirikkö on käytännössä aina mies.

VarsinkAAn miespelaajien toksisuus nettipeleissä ei ole uusi asia. Naispelaajat ovat jakaneet karuja kokemuksiaan jo vuosien ajan verkossa.

Riot Games yrittää myös puuttua ongelmaan. Yhtiö on kertonut suunnitelmistaan kuunnella pelaajien pelinsisäistä kommunikointia, jonka perusteella esimerkiksi toistuvasti huonosti käyttäytyvät pelaajat voisivat menettää jopa pelitunnuksensa.

– Kenenkään ei pitäisi pelaamisen takia joutua olemaan hiljaa tai mykistämään kaikkia muita pelaajia. Paras, mitä voin tehdä kehitystiimin johtajana on varmistaa, että nämä ongelmat otetaan tosissaan ja meillä on tarpeeksi budjettia sekä henkilökuntaa niin pitkäksi aikaa kun on tarvetta, Valorantin tuottaja Anna Donlon kommentoi toksisuutta pelissä IS:lle kesällä 2020.

