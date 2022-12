ENCE nappasi taisteluvoiton suomalaisjoukkueesta CCT North Europe Series 2:n finaalissa.

ENCEn Counter-Strike-joukkue on päässyt juhlimaan ensimmäistä turnausvoittoaan kesätauolla hankittujen Valdemar ”valde” Vangsån ja Alvaro ”SunPayus” Garcian kanssa.

Pokaali tuli CCT North Europe Series 2:sta, jonka pääpalkinto oli 22 000 dollaria. Suoran kutsun playoffeihin saanut ENCE voitti kaikki neljä pelaamaansa ottelua.

Matkalla finaaliin ENCE pudotti AGOn (2–0), Endpointin (2–1) ja GamerLegionin (2–1). Finaalissa vastaan asettui suomalaisjoukkue HAVU Gaming.

HAVU johti finaalin aloittanutta Ancientia 15–12, mutta hävisi jatkoajalla lukemin 17–19. Viimeiseksi kartaksi jääneessä Dust II:ssa HAVU johti 10–1 ja 13–10, mutta ENCE kampesi kuitenkin 16–14-voittoon.

CCT North Europe Series 2 oli ENCEn vuoden viimeinen turnaus. Eetu ”sAw” Sahan valmentamassa joukkueessa pelaavat Vangsån ja Garcian lisäksi Pawel ”dycha” Dycha, Marco ”Snappi” Pfeiffer sekä Pavle ”Maden” Bošković.

Turnaus oli ENCEn lisäksi erittäin onnistunut HAVU Gamingille, jonka seitsemän ottelun voittoputki katkesi niukkaan finaalitappioon.

Voittoputken aikana HAVU voitti Anonymon, ex-Finestin, Avangarin, OG:n, forZen, EC Bruggen ja HEETin. Joukkueista OG, ex-Finest, forZe ja HEET olivat rankingissa HAVUn edellä.

HAVUn peli on kulkenut viime viikot.

HAVUn peli on alkanut kulkemaan voitotta päättyneen Elisa Masters Espoon jälkeen. Varsinkin tarkkuuskivääripelaaja Jarkko ”spargo” Rahja on ollut iskussa viime viikot. Kymmenestä viimeisestä ottelustaan joukkue on voittanut kahdeksan.

HLTV.orgin maailmanlistalla HAVU on tällä hetkellä sijalla 45, mutta sijoitus kohenee entisestään maanantaina, kun lista taas päivittyy. Nykysijoitus on joukkueen paras sitten viime syksyn.