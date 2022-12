ENCE näkee kilpailijoissa yhden ison puutteen: ”Tavallaan vähän outoa”

ENCEn toimitusjohtajan mukaan esportsista puuttuu Suomessa ammattimaisuus, pitkäjänteisyys ja raha. Viimeistä ei saa ilman kahta ensimmäistä.

Esportsin kova kasvu on tänä vuonna vähintään hidastunut ellei jopa pysähtynyt maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Suomessa.

Rahoitusta on löytynyt aiempaa heikommin, moni nimekäs toimija on pistänyt pillit pussiin ja sponsoritkin ovat olleet varovaisempia sopimusten suhteen.

Suomessa tilanne on näkynyt viimeisen vuoden aikana kahden nimekkään organisaation eli SJ Esportsin ja KOVA Esportsin lopettamisena.

Suomen suurimmassa esports-organisaatiossa ENCEssä ollaan huolestuneita kotimaan nykytilanteesta.

– Suomen esportsista puuttuu ammattimaisuus ja pitkäjänteisyys. Myös rahoitus, mutta sitä on vaikea hankkia ilman noita kahta muuta, ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto avaa tilannetta Ilta-Sanomille.

Kuusiston mukaan Suomessa on otettu harppauksia viimeisen parin vuoden aikana, mutta intohimoon ja harrastamiseen perustuvaan tekemiseen pitäisi vielä saada yhdistettyä bisneksen teko ja ammattimaisuus.

– Nyt viimeiset prosentit jäävät usein lunastamatta, koska harrastamisen takia ei tehdä hommia kuitenkaan tietyllä tapaa täysillä, Kuusisto harmittelee.

Varsinkin organisaatioiden toiminnassa hän näkee parannettavaa. Pelaajista kerrotaan suorituslähtöisesti ja peleistä tilastopalvelumaisesti.

– Tarinallistaminen ja brändääminen unohtuvat. KOVA Esportsin ja perspiraattorin (Timo Tarvainen) videot silloin aikoinaan olivat tosi kova juttu ja nostivat odotusarvoja, Kuusisto kehuu hiljattain konkurssiin asetetun kilpailijan videoita.

KOVA Esportsin videoita tähditti usein GM Timo Tarvainen. KOVA asetettiin konkurssiin marraskuussa 2022.

Kuusisto uskoo myös tekijöiden taustan näkyvän liikaa monen kilpailijan toiminnassa. Resurssien ollessa vähissä pitää tehdä laskelmoituja päätöksiä, jotka tuottavat mielellään vielä tulosta.

– Mihin lähdetään mukaan ja miksi? Vaikuttaako oma intohimo liikaa pelivalintoihin? Meilläkin voisi olla 20 peliä, jos sanottaisiin kaikkeen kiinnostavaan joo.

– Akatemia on hyvä esimerkki siitä, miten mietittiin pitkään, että voiko sitä tehdä ammattimaisesti, fiksusti ja kannattavasti. Varsinkin, koska siinä on myös tosi iso vastuu, kun työskentelee nuorten kanssa.

Kuusisto toivoo ENCEn saavan HAVU Gamingn lisäksi muita varteenotettavia kilpailijoita, sillä alan kasvaminen hyödyttää lopulta kaikkia.

– Kiinnostuksen kasvaminen sataa kaikkien laariin. Jos vaikka HAVU saa jonkun ison brändin sponsoriksi, niin sen kilpailija voisi päätyä vaikka meille. Moni ei mieti tällaisia juttuja.

Erityisesti Kuusisto ihmettelee sitä, miksi suomalaiset eivät uskalla pyytää apua. Hän kertoo ENCEn saavan toimintaansa liittyen enemmän yhteydenottoja ulkomailta kuin Suomesta.

– Se on tavallaan vähän outoa. Täällä on tavallaan eräänlaista leirijakoa, johon me olemme varmasti osittain syyllisiä. Jeesiä pitäisi pyytää rohkeasti enemmän.

– Meilläkin on toimistolla käytännössä aina avoimet ovet, mutta ei täällä oikein ketään käy. Emme me halua tai välttämättä edes osaa kertoa, mitä pitää tehdä, mutta mielellämme juttelisimme asioista ja näytettäisiin tekemistämme.

HAVU on Suomen toiseksi suurin organisaatio, joka tunnetaan ENCEn tavoin CS-joukkueesta.

Kuusisto muistuttaa myös Suomen esports-kentän olevan nykyisin hyvin monipuolinen, sillä uusia toimijoita on syntynyt viime vuosina runsain määrin. Tiedon jakaminen ja yhteistyöstä keskusteleminen olisi hänen mielestään enemmän kuin suotavaa.

– Kyllä tänne Suomeen mahtuu useampi toimija, jotka voivat ottaa toinen toisiltaan oppeja. Varsinkin kun useimmilla on se esports-puoli tavallaan hallussa, mutta ei bisnekset.