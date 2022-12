Rahassa kylpevä Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa sai erikoisen paketin faniltaan.

Twitchin suosituin naisstriimaaja Kaitlyn ”Amouranth” Siragusa on avannut lähetyksessään fanin lähettämän paketin, jonka sisältö on mykistänyt monet.

Siragusan saamassa paketissa oli 69 000 dollaria käteisenä, Louis Vuittonin luksusreppu, iPhone 14 Pro Max -älypuhelin, 55-tuuman televisio ja etälamautin. Lisäksi mukana tulleen kirjeen mukaan tuntemattomaksi jäänyt fani on järjestänyt turvamiehiä striimaajan käyttöön.

– Minusta tämä on uskomattoman herttaista. Toivon, että lähettäjä on sellaisessa tilanteessa, jossa tällaisesta rahamäärästä luopuminen ei vaikuta häneen. En halua jonkun joutuvan huonoon tilanteeseen, koska hän antaa minulle rahaa, Siragusa kommentoi lahjoitusta Kotakulle, ja vahvisti samalla ettei ole ollut yhteydessä lahjoittajaan.

Striimaajalle lähetetty paketti liittyy olennaisesti hänen lokakuussa tekemäänsä paljastukseen. Siragusa kertoi silloin olevansa naimissa, ja esitti karuja väitteitä aviomiehestään.

Siragusan mukaan mies on manipuloinut, uhkaillut ja pakottanut naisen tekemään järkyttävän määrän töitä Twitchissä ja OnlyFansissa. Striimaaja on saanut ulostulonsa jälkeen paljon tukea.

Lue lisää: Twitch-tähti paljasti olevansa naimisissa – esitti karuja väitteitä avio­­miehestään

Moni on myös epäillyt Siragusan väitteitä aviomiehestään julkisuustempuksi. Epäilyjä on esitetty myös mysteeripaketin suhteen, sillä jotkut ovat jopa väittäneet Siragusan lähettäneen sen itselleen. Moni on kuitenkin vain ymmällään ökypaketista.

– Mitä rikkaammaksi ja kuuluisammaksi tulet, sitä enemmän ilmaista tavaraa he saavat. Hullua, kirjoitti eräs Twitter-käyttäjä.

– Enemmän rahaa yhdessä päivässä kuin mitä monet tienaavat vuodessa. Eikä edes päivässä. Kuvitelkaa, hämmästeli toinen rahasummaa.

– Hänen faninsa ovat omistautuneempia kun Jehovan todistajat, ihmetteli kolmas.

Netissä on myös kummasteltu, miksi miljoonaomaisuuden kerryttänyt Siragusa pitää rahat itsellään, sen sijaan että pistäisi ne eteenpäin vaikka lahjoituksina. Myös verottajan perään on huudeltu.

Lahjoittajaa on myös haukuttu kommenteissa simpiksi. Slangisanalla tarkoitetaan miestä, joka menee liiallisuuksiin saadakseen huomiota naiselta. Siragusan mukaan lahjoittaja ei kuitenkaan esittänyt minkäänlaisia vaatimuksia tai toiveita kirjeessä.

29-vuotias Siragusa on ollut jo vuosia Twitchin suosituin tai yksi suosituimmista naisstriimaajista. Hänellä on palvelussa yli kuusi miljoonaa seuraajaa ja Twitterissä 3,2 miljoonaa. Hän myös omistaa yhden OnlyFansin suosituimmista tileistä, vaikka on aiemmin sanonut lopettavansa sen.