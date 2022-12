OSRS-pelaajan suorittama haaste vaati yli neljän vuoden edestä aktiivista pelaamista.

Old School RuneScape on suosittu verkkomoninpeli.

Iron Hyger -niminen pelaaja on tehnyt suositussa Old School RuneScape -nettipelissä ennätyksen, joka on vetänyt monet sanattomaksi.

Pelaaja on kahdeksan vuoden pelaamisen jälkeen saavuttanut pelaamalla yksin korkeimman mahdollisen pistemäärän (200 000 000) kaikille 23 pelikyvylle. Hän ei saanut ulkopuolisilta minkäänlaista apua.

Kyseessä oli niin sanottu Iron Man -haaste, joka on ollut pelissä vuodesta 2014 lähtien. Suoritus ei välttämättä kuulosta järkälemäiseltä, mutta se on vaatinut häkellyttävän paljon aikaa ja ennen kaikkea tahdonvoimaa

Iron Hyger pelasi tavoitetta varten aktiivisesti seitsemän vuoden ajan noin 12 tuntia päivässä. Hän saavutti tavoitteensa noin 40 000 tunnin pelaamisen jälkeen. Päiviksi muutettuna se on yli 1500, vuosina reilut neljä.

PelaajAn saavutuksen noteerasi jopa RuneScapen julkaisija Jagex.

– Onnittelut Iron Hyger, olet ensimmäinen pelaaja, joka on saavuttanut 200 miljoonaa pistettä jokaiselle kyvylle. Nyt voit viimeinkin pelata peliä!