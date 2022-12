Pelihahmolle myytävä skini eli ulkoasu tarjoaa selvää etua.

LA Thievesin skini on käynyt kaupaksi.

Los Angeles Thievesin nimikkoskini on saavuttanut suursuosion Call of Duty -pelaajien keskuudessa.

Call of Duty Leaguessa kilpailevan joukkueen skini – eli tässä tapauksessa ­hahmon vaihtoehtoinen ulkoasu – on väritykseltään hyvin tumma. Se tarjoaa pelissä selvää etua, koska sitä käyttävä pelaaja on vaikea erottaa tietyissä tilanteissa taustasta.

LA Thievesin nimikkopakettia myydään kymmenellä eurolla. Mukana tuleva skini toimii sekä Call of Duty: Modern Warfare II:ssa että upouudessa Warzone 2.0:ssa.

Etua tarjoava skini on käynyt kaupaksi poikkeuksellisen hyvin esimerkiksi Steamissa. Liikevaihdossa mitattuna skini oli viime viikon (29.11.–6.12.) 21. myydyin tuote pc-pelaajien suosikkipalvelussa.