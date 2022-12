Suomen suurin pelijoukkue ei irtoa halvalla: ”15–50 miljoonaa euroa”

ENCEn arvo on kolminkertaistunut vuodesta 2019. Ainakin jos kysytään toimitusjohtajalta.

Counter-Strike on ENCEn kruununjalokivi. Kuvassa CS-pelaajat (v-o): Pawel ”dycha” Dycha, Marco ”Snappi” Pfeiffer ja Valdermar ”valde” Vangså.

Suomen suurimmalla ja menestyneimmällä esports-organisaatiolla ENCEllä pyyhkii hyvin: Liikevaihto rikkoo tänä vuonna yhtiön aiemmat ennätykset, tulos on voitollinen ja käsiparit toimistolla ovat lisääntyneet vuoden aikana.

Kaikessa tässä on onnistuttu monien yllätykseksi ilman sijoittajien rahaa, mikä on esportsin saralla hyvin poikkeuksellista. ENCEn arvo on myös tämän myötä noussut reilusti viime vuosina, toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo IS:lle.

Vielä elokuussa 2019 Kuusisto arvioi IS:lle ENCEn myyntihinnan olevan jotain 5–50 miljoonan euron väliltä, mutta nyt hän sanoo lähtöhinnan kolminkertaistuneen.

– 15–50 miljoonaa euroa, jotain sieltä väliltä. Onhan tässä paljon tapahtunut, mutta yksi konkreettinen omistus on Louvre-sopimus. Se on hyvä kivijalka, jonka päälle pystyy rakentamaan kaiken muun, Kuusisto sanoo nyt.

Mika Kuusisto aloitti ENCEn toimitusjohtajana tammikuussa 2019.

Louvre-sopimus takaa ENCElle paikan Counter-Striken ykkössarjasta ESL Pro Leaguesta sekä muista ESL:n suurista turnauksista. Kumppanit saavat myös osan ESL Pro Tour -kokonaisuuden tuloista.

ESL:llä on yhteensä 15 kumppanijoukkuetta ympäri maailmaa, joten mukana on vain nimekkäitä toimijoita. Syksyllä 2021 Heroic, BIG ja FURIA maksoivat Louvre-sopimuksistaan yhteensä 20 miljoonaa dollaria (silloin noin 17,7 miljoonaa euroa).

Alkuperäiset kumppanit kuten ENCE pääsivät perustajina mukaan ilmaiseksi. Louvre-sopimus on ollut ENCElle siis varsinainen kultakaivos.

Lue lisää: CS-huippuliigaan uusia joukkueita – ENCEn paikan arvo paljastui

Louvre-paikan ja liiketoiminnan kannattavuuden huomioiden ENCE on monella tapaa kiinnostava nimi Euroopan esports-kentällä. Kuusiston mukaan tämä ei ole jäänyt noteeraamatta maailmalla.

– On tullut tarjouksia ja neuvotteluitakin pidetty, mutta on kiva pitää asiat ja päätösvalta omissa käsissä. Tähän pisteeseen kun on päästy, niin se kynnys myydä myöskin kasvaa, Kuusisto avaa organisaation tilannetta.

Kuusisto myös muistuttaa todellisen arvon määräytyvän vasta kun kauppa tapahtuu. Halvalla ENCE ei kuitenkaan lähde.