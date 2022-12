The Callisto Protocol on brutaali scifipeli, joka ei kuitenkaan säväytä esikuvansa Dead Spacen tavoin.

Amerikkalaisen Striking Distance Studiosin odotettu debyyttipeli The Callisto Protcol on karmea tapaus. Se on brutaali, päällekäyvä ja täysin säälimätön. Kyse on raakalaismaisesta kauhusta, joka haluaa, että pelaaja tuntee matkaavansa suoraan avaruuden syvimpään helvettiin.

Ja kun sietokykyä koetellaan näin hurjasti, on selvä, että peli ei sovellu kaikille. Mutta jos vatsa sen kestää, tässä voi olla matka, joka ei hevin unohdu. Tosin silloinkin pelin tiettyjä osa-alueita joutuu katselemaan läpi sormien.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miltä peli näyttää toiminnassa.

Plussat Salaperäinen tapahtumapaikka Tunnelma on paikoin painostava Näyttävää, yksityiskohtaista grafiikkaa... Miinukset ... joka nyki pahasti (ainakin arvioversiossa) Rytmi on kömpelö ja sisältö venytetty Toiminta puuduttaa, kuten väkivaltakin Todellisia yllätyksiä kaipaisi enemmän

Tarina alkaa vuodesta 2320, kun Jacob Lee (roolihahmolle kasvot ja äänen antaa Josh Duhamel) matkaa pois Jupiterin suurimmalta kuulta Callistolta. Hän kuljettaa avaruusaluksellaan mystistä rahtia, mutta heti on ongelmia.

Alukselle on tunkeuduttu. Sotilaat hiipivät jo ruumassa, kun Jacob saa asiasta vihiä. Pian hän on kasvotusten määrätietoisen Dani Nakamuran (Karen Fukuhara) kanssa. Tilanne riistäytyy käsistä, ja laukaus vie ilmanpaineen. Jacob tekee hädissään pakkolaskun takaisin Calliston kamaralle.

Siellä Jacob huomaa joutuneensa ojasta allikkoon. Hänet passitetaan kuun valtavaan vankilakompleksiin syistä, joita ei paljasteta. Hiukset ajetaan, oranssi vankiasu ylle ja selli kutsuu. Jacob on ymmällään.

The Callisto Protocol -kauhupelin pääosassa nähdään Las Vegas -tv-sarjasta tuttu Josh Duhamel. Suoritus ei ole kaksinen.

Mutta ei aikaakaan, kun vankilassa tapahtuu jotain salaperäistä ja koko paikka roihuaa ilmiliekeissä. Sitten kalterit eivät enää pidättele, joten Jacob aloittaa pakomatkan.

Vastassa vain on jotain outoa. Alue nimittäin kuhisee hirviöistä, jotka näyttävät paisemaisilta, jättihampaisilta ja pallosilmäisiltä ihmismutaatioilta.

Kummajaiset pinkovat täyttä häkää päälle. On kuin vaisto ajaisi heidät repimään Jacobin kappaleiksi. Ja jos ne siinä onnistuvat, seuraa jokin monista kuolema-animaatioista, jollaisia ei ole peleissä hetkeen nähty. Eikä niitä ole mukava katsella, jälki on niin barbaarimaista.

Pelin ulkoasu on näyttävä, joskin PS5-arvioversiota vaivasi epätasaisuus. Toivottavasti asia on pian kunnossa. Tunnelmaa luodaan myös hyytävillä äänitehosteilla, mutta musiikki jää tasapaksuksi.

Paras puolustuskeino on yllättävä. Vihollisten kannattaakin antaa tulla lähes iholle, sillä silloin Jacob voi suorittaa väistöliikkeen ja iskeä hölmistynyttä hirviötä kättä pidemmällä takaisin. Väistöt eivät vaadi tarkkaa ajoitusta, pelkkä sivuttaisliike ohjaintatista riittää.

The Callisto Protocolin ydin on lähitaistelussa. Sähköpampusta tulee korvaamaton apuväline, jota kannattaa päivittää tehokkaammaksi tilaisuuden tullen. Pian avuksi saa pistoolin, ja pitkän pelin edetessä muitakin aseita pääsee 3d-tulostamaan käyttöön – kunhan niihin löytää ensin kaaviot.

Tarkoitus on raivata tie vankilan läpi. Kaukana odottaa alus, joka vie loputtoman lumimyrskyn riepottelemalta Callistolta. Ja ehkäpä joltakulta saisi apua kaikkeen.

Pelimekaniikan kiehtova ominaisuus paljastuu parin tunnin jälkeen. Jacob löytää laitteen, jolla irtaimistoa napataan ja viskellään kohti vihollisia. Taikakouralla tartutaan myös hirviöihin ja heitellään niitä seiniin ja toisiinsa – ilman tarvetta koskea mihinkään, sillä laite toimii keinotekoisella painovoimalla.

The Callisto Protocolin taustalla on Dead Spacen luojana tunnettu Glen Schofield.

Jos anti tuo mieleen vuonna 2008 alkaneen Dead Space -kauhusarjan, ei ihme. The Callisto Protocolin on ohjannut Glen Schofield, maineikas pelintekijä, joka tunnetaan Resident Evilistä inspiraation ammentaneen Dead Spacen luojana. Schofield on ohjannut myös Call of Duty -sarjaa.

Valitettavasti The Callisto Protocol ei yllä odotusten tasolle: Dead Space on tunnelmallisempi, parempi peli. Ei uutuus toivoton ole, mutta epätasaiseksi ja päämäärättömäksi se kyllä osoittautuu.

Parhaimmillaan anti on viiltävän tehokasta ja hyvällä tavalla painajaismaista. Mutta taso ailahtelee koko ajan esimerkiksi grafiikassa.

Pääosin peli rullaa PS5:llä silkinpehmeästi, mutta aina välillä kuva takkuilee. Harmillisesti ruudunpäivitys hyytyi arvioversiossa ajoittain jopa hämmästyttävällä tavalla. Pahimman tökkimisen keskellä peli myös kaatui ja vaatii käynnistämistä uudestaan.

Sääli, sillä kyseessä on pohjimmiltaan komea scifipeli. Mutta ei auta, toivottavasti asia korjataan päivityksillä pian. Ja se, jos mikä, on ikävä todeta uutuuspeli käsissä.

Yksi pelin ongelmista liittyy siihen, että ahtaat käytävät tuntuvat niin samanlaisilta läpi pimeän pelin. Viholliset juoksevat usein suoraan edestä päälle, ja hirviösuunnitteluunkin toivoisi vaihtelua.

Muutoinkin tuntuu kuin The Callisto Protocolin sisällä olisi parempi peli, joka ei pääse kunnolla esiin, vaan häviää täytteen alle. Kokonaisuus on sisältöön ja tarinaan nähden venytetty, eikä helpota, että pelaaminen toistaa itseään.

Selkein kehityksen kohde liittyy kenttäsuunnitteluun. Ahdasta ja suoraviivaista antia kuvaa, että etenemiseen ei saa avuksi karttaa, koska mitäpä sillä tekisi. Peli on yksi pitkä putki.

Matka täyttyy synkistä käytävistä ja ilmanvaihtokanavista, jotka puuroutuvat yhteen. On vaikea muistaa, mitä aiemmin tapahtui, kun kaikki näyttäytyy kaiken aikaa niin samankaltaisena. Valitettavasti tämä heijastuu myös tarinaan, joka tyytyy vain kompuroimaan eteenpäin.

Mukana on myös hiiviskelyosioita, mutta ikävä kyllä harvinaisen heikosti toteutettuja. Tiiviin tunnelman sijaan tylsistyttää. Epätasaisuus näkyy lisäksi vaikeustasossa. Peli on pääosin helppo, mutta joukkoon mahtuu muutama outo ja ärsyttävästi suunniteltu haastepiikki.

Ei voi alleviivata tarpeeksi, miten rajusta ja raa’asta scifipelistä nyt puhutaan. Asiasta ammennetaan tyylikkäitä hetkiä, mutta pääpiirteittäin anti hyytyy valitettavan tasapaksuksi ja puuduttavaksi.

Huippuhetket ovat harvassa, mutta aina niiden saapuessa, tuntuu kuin viitattaisiin johonkin suurempaan ja mielenkiintoisempaan. Kunpa vain tätä avoimuutta ja kamppailun monipuolisuutta olisi viety pidemmälle.

Tällaisenaan kokonaisuus on parhaimmillaan hyvä, merkittävä ei koskaan. Ennen kaikkea peli kaipaa editointia – rajulla kädellä. Turhaa olisi voinut trimmata tuntikaupalla pois. Nyt toki voi sanoa, että peli on pitkä, mutta mitä sitten?

Kauhupelille on myös valitettavaa, että anti pelottaa vain harvoin. Miten se voisikaan? Aina etukäteen tietää, mistä viemäreistä ja ilmanvaihtokanavista viholliset seuraavaksi pomppaavat esiin. Samat yksittäiset hetket toistuvat ja toistuvat jatkuvana rullana hämyisten käytävien läpi.

Ehkäpä omituisinta kuitenkin on, miten The Callisto Protocol käsittelee väkivaltaa. Verta ja suolenpätkiä, uhoa ja örinää riittää loputtomasti. Kannattaa muistaa, että jos väkivaltaa käytetään mausteen sijaan ylimiitoitetusti raaka-aineena, tehokeino katoaa ja siihen turtuu.

Ja jos väkivallan tiimoilta halutaan tehdä peli, luulisi tämän olevan ilmeistä.