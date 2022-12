Asiakirjasta löytyi paljastus: Näin kauan seuraavaa pleikkaria ja Xboxia pitää odottaa

Nykyisiä konsoleitakaan ei tahdo saada helposti, mutta Sony ja Microsoft miettivät jo seuraavaa konsolisukupolvea.

PlayStation 5:n saatavuus on kaksi vuotta julkaisun jälkeen edelleen huono. Seuraava konsolisukupolvi häämöttää jo kaukana horisontissa.

Seuraavaa konsolisukupolvea saadaan odottaa vielä pitkään, uutisoi Insider Gaming.

Uusia konsoleja tuskin nähdään ennen vuotta 2028, toteavat melkein yhteen ääneen Sony ja Microsoft.

Asia ilmenee Britannian kauppaviranomaisille toimitetuista lausunnoista liittyen Microsoftin aikeisiin ostaa Activision Blizzard 68 miljardin dollarin megakaupassa, joka vaikuttaisi koko pelialaan.

Lue lisää: Microsoftilta yllättävä kommentti GTA 6:sta

Mikäli megakauppa toteutuu, näkyvät sen vaikutukset kunnolla vasta seuraavan konsolisukupolven kohdalla.

Uuden konsolisukupolven kohdalla moni pelaajat pohtivat uudestaan, kumpaan konsoliin ja ekosysteemiin rahat kannattaa sijoittaa. Microsoftin mukaan megakaupan vaikutukset konsolivalintoihin ovat todennäköisesti pienet, koska konsoleita julkaistaan niin harvoin.

Microsoft sanoo asiakirjan mukaan suoraan, ettei yhtiössä uskota seuraavan konsolisukupolven alkavan ennen syksyä 2028.

Sonyn paljastus oman seuraavan sukupolven konsolin ajankohdasta on poistettu asiakirjasta. Eräässä toisessa kommentissaan yhtiö viittaa kuitenkin vuoteen 2027 ja pelkoonsa Call of Duty -pelisarjan menettämisestä ennen seuraavaa konsoliaan. Tästä on tulkittavissa PS6:n tulevan aikaisintaan 2028.

Microsoft toi loppuvuodesta 2020 myyntiin kaksi Xboxia: Series S:n (vasemmalla) ja tehokkaamman Series X:n.

Nykyinen konsolisukupolvi, joka on järjestyksessään jo yhdeksäs, alkoi marraskuussa 2020, kun Microsoft toi myyntiin Xbox Series S:n ja X:n sekä S:n ja Sony puolestaan PlayStation 5:n.

Sekä PS5:n että XSX:n kysyntä on ollut niin kovaa, ettei konsoleita löydy vieläkään kaikille halukkaille. Kaikki mitä hyllyyn saadaan, menee myös kaupaksi.

Spekuloitu 7–8 vuoden odotus on linjassa aiempien PlayStation- ja Xbox-konsolien julkaisuvälien kanssa. Aiemmin konsoleita ei ole kuitenkaan ole ollut yhtä vaikea saada kuin nyt.