Klassikkopeli julkaistiin Commodore 64:lle – näyttää paremmalta kuin pc:llä!

16 vuotta työn alla ollut ja teknisesti haastava faniprojekti on saatu maaliin.

Eye of the Beholder -pelin Commodore 64 -versio on teknisesti vakuuttava faniprojekti.

Vuonna 1991 pc:lle julkaistu Eye of the Beholder -roolipeli on saatu toimimaan Commodore 64:llä ja 128:lla.

Tarkemmin sanottuna pelistä on tehty faniversio, joka on ollut työn alla peräti 16 vuotta. Pelkästään grafiikoiden parissa on mennyt 1,5 vuotta. Projektia on edistänyt pääasiassa ruotsalainen Andreas ”JackAsser” Larsson, jonka apuna on ollut pieni vapaaehtoisporukka.

Kyse on teknisesti erittäin vaikuttavasta toteutuksesta, sillä C64 ja C128 ovat laitteistoltaan, erityisesti muistiltaan, varsin rajalliset. Faniversiossa grafiikoita ja käyttöliittymää on parannettu selvästi.

C128:lla pelatessa kartan saa jopa halutessaan näkyviin reaaliajassa toiselle ruudulle. Projektin koon huomioiden pelaamiseen tarvitsee kuitenkin erillisen kasetin, kuten Backbitin tai Easy Flash 3:n, jotta pelin saa toimimaan.

Tältä näyttää Eye of the Beholderin Commodore-versio:

Eye of the Beholder julkaistiin vuonna 1991 MS-dosille ja Amigalle, vuotta myöhemmin PC-98:lle ja 1994 SNESille sekä Sega CD:lle. Roolipelaamista ja luolastoseikkailua tarjoava peli sai erinomaiset arviot.

Commodorelle nyt julkaistu versio peittoaa kaikki pelin aiemmat versiot kirkkaasti. Fanituotos on kaiken kaikkiaan yksi Commodoren kaikkien aikojen vaikuttavimmista peleistä teknisellä tasolla.

Larssonin projekti ei ole saanut lisenssiä tekijänoikeudet omistavalta taholta, joten sitä ei voi myydä. Fanituotosta jaetaan sen takia ilmaiseksi projektin kotisivujen kautta.

Tekijä suosittelee ostamaan pelin alkuperäisen version, koska sillä paitsi tukee oikeudenomistajia, mutta saa myös manuaalin peliä varten.