Ennätyksiä rikkovalla ENCEllä erikoinen ongelma: ”Ala on niin uusi”

ENCEllä menee liikevaihdossa ja henkilöstössä mitattuna paremmin kuin koskaan.

Suomen suurin esports-organisaatio ENCE nousi koronanotkahduksen jälkeen vuonna 2021 takaisin kahden miljoonan liikevaihtoon. Tilikauden tulos oli plussan puolella 169 000 euroa.

Tänä vuonna yhtiön liikevaihto rikkoo jopa vuoden 2019 ennätyksen (2,7 miljoonaa), toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo Ilta-Sanomille.

– Liikevaihto nousee ainakin 3,6 miljoonaan euroon. Tulos on voitollinen, mutta emme sitä edelleenkään optimoi, sillä toimistolla väki vaan lisääntyy. Aggressiivisesti isketään kasvuun, Kuusisto iloitsee.

Kuusisto kertoo liigojen ja pelijulkaisijoiden kautta tulevan liikevaihdon kasvaneen merkittävästi viime vuosina. ENCEllä on Counter-Strikessa ESL:n kanssa Louvre-sopimus, joka takaa paikan pelin suurimpiin liigoihin/turnauksiin ja osan tuloista. PUBGissa on vastaavanlainen sopimus itse pelijulkaisijan kanssa.

– Louvre on strategisesti tärkein asia liiketoiminnallisesti meille heti CS-joukkueen jälkeen. Se on selkäranka, joka helpottaa tulevia investointeja, kun tiedetään sen olevan taustalla, Kuusisto avaa ESL-sopimuksen merkitystä.

Liiga- ja pelijulkaisijoiden osuuden kasvaessa sponsorisopimusten osuus ENCEn liikevaihdossa on pudonnut 35 prosentista 25:een. Tuotemyynnin osuus liikevaihdosta on nyt 5–6 %, kun huippuvuonna 2019 se oli jopa 15 %.

– Ennen yhdeksän kymmenestä paidasta meni Suomeen, mutta nyt se on 6/10. CS-jengin muuttaminen kansainväliseksi oli iso muutos, mutta silti ollaan onnistuttu pitämään sellainen Suomi-kulma siinä. Nykyisin meidän seuraajista 60 % tulee ulkomailta.

ENCEn toimistolla on harjoittelutilat kahdelle joukkueelle.

ENCE on onnistunut yhdistämään kaksi asiaa, jotka harvoin menevät esportsissa käsi kädessä: miljoonaliikevaihdon ja kannattavan toiminnan. Saman kokoluokan kilpailijoihin verrattuna ENCE on todellinen outolintu, sillä organisaatiossa ei ole myöskään ulkopuolista sijoitusrahaa.

– Tuskin tulemme koskaan olemaan G2:n tai FaZen kaltainen meganimi, jolla on rajattomat resurssit. Se pakottaa meidät toimimaan fiksusti ja miettimään asioita eri tavalla. Viimeiset kaksi vuotta ollaan näytetty mallia, miten voi menestyä pienemmilläkin resursseilla.

Tämän pohjalta myös pelivalinnat mietitään hyvin tarkasti bisneskulma edellä. Sijoitettuja rahoja ei tarvitse saada takaisin ensimmäisenä vuonna, mutta mielellään toisena ja ihan viimeistään kolmantena.

– Pelissä pitää olla myös tietyt perusasiat kunnossa, jotta kannattaisi laajentaa. League of Legendsissa aistittiin potentiaalia, mutta nopeasti nähtiin, ettei kehitys ole sitä mitä odotettiin. Joten siitä jäätiin nopeasti pois.

Lue lisää: ENCEn suuri suunnitelma uudesta pelistä romuttui: ”Jäätiin rannalle”

ENCE Perustettu Helsingissä huhtikuussa 2013. Työntekijöitä on pelaajat, valmentajat ja muut mukaan lukien 37. Yrityksellä on 300-neliöinen toimisto Helsingin Pitäjänmäessä. Oman määritelmänsä mukaan ”mediatalomainen toimija, joka tuottaa pelaajien ja joukkueiden kautta näkyvyyttä kumppaneille”. Kilpailee Counter-Strikessa, NHL:ssä, StarCraft II:ssa ja PUBGissa. CS:sä on kaksi joukkuetta: kansainvälinen kokoonpano ja suomalainen akatemia. Perusti vuonna 2022 CS-akatemian, jota kautta etsitään uusia suomalaisia huippulupauksia. Akatemiajoukkue on tällä hetkellä Suomen kolmen parhaan joukkueen joukossa.

Toiminnan kasvaessa uusia ihmisiä on palkattu tasaisesti toimistolle, mutta palkkaus on asioita, joka aiheuttaa ENCEssä yhä harmaita hiuksia. On vaikea löytää osaavia tekijöitä, jotka tuntevat alaa, mutta eivät ole esportsin syvässä päädyssä.

– He näkevät asioita hieman eri tavalla, mikä on usein vaan hyvä asia. Rekrytoitavissa ihmisissä ei ole paljon vaihtoehtoja, koska ala on niin uusi. Nyt tehdään sellaisia täsmähankintoja, joihin on mielessä jo se palkattava henkilö

Heti perään Kuusisto myös sanoo ääneen ikävän asian, joka liittyy vahvasti ”esports-startupissa” työskentelyyn.

– Fakta on se, että tällä alalla pitää lähtökohtaisesti unohtaa niin sanotut toimistoajat. Töitä joutuu usein tekemään myös iltaisin ja muutoksia tulee nopeasti, joten pitää olla luonteeltaan joustava.

Eemeli ”Woomera” Ikonen oli sanottu täsmähankinta: hänet palkattiin kilpailevasta hREDSistä vetämään ENCEn perustamaa akatemiaa.

48-vuotias Kuusisto aloitti ENCEn toimitusjohtajana marraskuussa 2018. Vain muutama kuukausi myöhemmin CS-joukkueen tuhkimotarina IEM Katowice 2019 -turnauksessa räjäytti organisaation suosion. Kuusisto muistelee noita aikoja naureskellen.

– Silloin oltiin todella alkutekijöissämme kaikin tavoin. Postitettiin itse fanituotteita ympäri maailmaa, käsiparit eivät riittäneet oikein mihinkään, CS-joukkue pelasi yhtäkkiä maailman parhaiden rinnalla ilman kunnon taustavoimia... Vaikea uskoa, miten hyvin kaikki meni kuitenkin.

CS on aina ollut ENCEn kruununjalokivi. Historiaa keväällä 2019 tehneen suomalaiskokoonpanon kurssi kuitenkin muuttui jo samana syksynä, kun Aleksi ”Aleksib” Virolainen sai lähteä. Vuoden 2020 lopussa tehtiin päätös jatkaa kansainvälisellä kokoonpanolla.

Kuusiston mukaan suomalaiskokoonpanon kohdalla varsinkin näkyi infrastruktuurin puuttuminen organisaatiossa. ENCEssä tehtiin isoja muutoksia suomalaiskokoonpanon jäätyä historiaan. Nykyinen järjestely on selkeä ja ennen kaikkea toimiva.

– Nykyään meidän pelaajat tietää sanonnan, että ”aina on isompi kala”. CS-joukkuetta johtaa Marco ”Snappi” Pfeiffer, jonka pomo on valmentaja Eetu ”sAw” Saha. Seuraavana on GM Niklas ”Willkey” Ojalainen, sitten minä itse ja kaiken yläpuolella yrityksen hallitus, Kuusisto avaa marssijärjestystä hymyillen.