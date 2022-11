Microsoftilta yllättävä kommentti GTA 6:sta

Microsoft nosti GTA:n esille kommentoidessaan pelialan tilannetta ja tulevaa.

GTA on yksi maailman menestyneimmistä pelisarjoista. Seuraavaa osaa odotetaan kieli pitkällä.

Kun supersuositun Grand Theft Auto -sarjan seuraava osa julkaistaan, se tulee olemaan sen julkaisuvuotensa isoin viihdejulkaisu.

Rockstar Games on vahvistanut uuden GTA:n olevan kehitteillä, mutta pelin nimestä tai mahdollisesta julkaisuajankohdasta ei ole annettu vielä vihjettäkään.

Microsoft on kuitenkin yllättäen antanut arvionsa pelin julkaisuajankohdasta, selviää Britannian kilpailuviranomaiselle toimitetuista asiakirjoista liittyen Activision Blizzard -yritysostoon.

– Erittäin odotetun Grand Theft Auto VI:n odotetaan ilmestyvän vuonna 2024, Microsoft sanoo kilpailuviranomaiselle annetussa asiakirjassa, josta uutisoi Insider Gaming.

Microsoft viittaa vastauksessaan TechRadarin ja Bloombergin artikkeleihin koskien pelin mahdollista julkaisuaikaa. Bloombergin heinäkuussa 2022 julkaistussa artikkelissa vuoden arvion 2024 sanoivat sekä nykyiset että entiset Rockstar-työntekijät.

Rockstar Games tai sen omistava Take-Two eivät ole kommentoineet Microsoftin kommenttia. GTA:n viimeisin osa eli GTA V julkaistiin vuonna 2013. Pelistä on sen jälkeen tuotu myyntiin paranneltuja versioita uudemmille konsolisukupolville sekä pc:lle.

Microsoft, joka omistaa Xboxin, on toimittanut 111-sivuisen yhteenvedon kilpailuviranomaiselle liittyen Activision Blizzaridn ostoon. Se vaikuttaa koko pelialaan, minkä takia kauppaa ja pelialan tilannetta on avattu viranomaiselle.

Ostoa on vastustanut varsinkin Sony, joka pelkää menettävänsä PlayStationin ykköspelin eli Call of Dutyn. Activisionin suosikkiräiskintä julkaistaan pleikkarin lisäksi pc:lle ja Xboxille, mutta pelin suosio on aivan omaa luokkaansa PlayStationilla.

Microsoftin kanta on, että Call of Duty pysyy jatkossakin pleikkarilla, mutta Sony ei luota tähän. Sony huomautti omassa vastineessaan Call of Dutyn olevan tuote, jolle mikään ei vedä vertoja.

Esimerkkinä Sony nimeää EA:n julkaiseman Battlefieldin, jonka pelejä on myyty alle 90 miljoonaa kappaletta, kun Call of Dutyn myynnit liikkuvat jo 400 miljoonassa.

Microsoftin 69 miljardin dollarin Activision Blizzardin -kaupan on tarkoitus toteutua kesään 2023 mennessä. Kilpailuviranomaiset kuitenkin syynäävät hankintaa tarkasti, joten se voi vielä kaatua.